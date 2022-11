Come indossare sciarpe e stole nell'inverno 2022-23: look da copiare

Nell’outfit ideale della stagione invernale non può mai mancare una sciarpa, tra i 10 accessori invernali che una donna dovrebbe sempre avere. Ci protegge dalle basse temperature e che si può abbinare ad un cappotto in tendenza, per un look molto più chic e sofisticato ma anche ideale per un uso quotidiano.

Tornano in voga le sciarpe oversize anche per quest’anno. Ma non solo. Sono morbidissime, colorate oppure neutre, comunque appariscenti, e decisamente molto lunghe. È proprio la lunghezza la caratteristica che la differenzia e la rende perfetta per qualsiasi outfit.

Tendenze sciarpe inverno 2022

Come indossare sciarpe e stole nell’inverno 2022-23 – Foto Pinterest/ amazon.com

La sciarpa che rende perfetto il look invernale si può indossare avvolta più volte intorno al collo e un po’ scesa sulle spalle come complemento a una giacca. È oversize e in cashmere ed è ideale per look da ufficio, o da scuola, sicuramente per la quotidianità. Ma non è da sottovalutare in outfit più eleganti, basta che sia in toni tenui come il beige.

Nel guardaroba di stagione non può, inoltre, mancare anche la super scarf in nero totale. Un pezzo chiave imprescindibile per aggiornare con un semplice gesto i look senza tempo. Un evergreen da tenere sempre nel nostro armadio in caso di emergenza che si adatta a qualsiasi look. Un must have da adattare.

In tutte le passerelle hanno spopolato le maxi sciarpe extra volume che grazie alla loro caratteristica altamente scenografica, diventano un elemento imprescindibile. Può essere a righe da abbinare con un caban imbottito, ma anche in nuance luminose e su un outfit monocromo cammello. Non per forza deve essere voluminosa, c’è anche la versione stola da portare sotto braccio. La caratteristica che non manca è quella dell’ampiezza, che può essere in tinte dark e abbinata ad un cappotto maschile e alla borsa must di stagione.