Lo stile old money di Chiara Ferragni conquista proprio tutti

Nell’epoca dell’iper modernità, del digital a tutti i costi e della moda che sbarca nel Multiverso, c’è chi sogna il ritorno a un passato che non esiste più fatto di giacche in tweed, foulard in seta e giubbini griffati. È lo stile old money il trend fashion del momento. Lanciato da Tik Tok e ripreso seduta stante da Chiara Ferragni, che lo eleva a status symbol, fa impazzire i giovanissimi esponenti della Gen Z.

In pieno revival anni ’90 – il ritorno dell’heroin chic ne è l’ennesima conferma – lo stile old money si posiziona un po’ più in là e decreta il successo dell’eleganza, della raffinatezza e del glamour di personaggi come Jackie O’ o Lady D.

Ma perché sta spopolando così tanto tra gli adolescenti? Scopriamo di cosa si tratta!

Chiara Ferragni ha parlato: il vintage è classy

Che i giovanissimi si siano stancati dello streetwear? Non lo sappiamo, ma di certo ciò che vogliono in questo momento è sognare in grande e lo stile old money li trasporta nel mondo dell’alta borghesia imprenditoriale degli anni ’60 e ’70. E se a quell’epoca Gianni Agnelli e il suo orologio sul polsino, ma anche Marta Marzotto, ne erano i simboli indiscussi, oggi a decretare il successo di questo trend fashion non poteva che essere Chiara Ferragni.

Foto Instagram | Chiara Ferragni

L’imprenditrice digitale cavalca il trend old money indossando un giubbino da baseball nero su un semplice maglione bianco a trecce e pantaloni chiari a sigaretta: chic, glamour e dall’eleganza casual. In abbinamento, una delle borse di tendenza dell’autunno inverno e sneakers bianche.

Come non pensare all’abbigliamento sportivo di Lady Diana? Chiara Ferragni alza l’asticella dello stile e punta in alto divenendo lei stessa l’icona per le nuove generazioni che si ispirano ai suoi look old money per essere classy.