I migliori cappotti in saldo per l'inverno 2021

La sentite anche voi quest’aria di saldi invernali? In diverse Regioni sono già iniziati e tantissime altre si preparano per le giornate di sconti e promozioni più “pazze” dell’anno. Sono già tantissimi i siti dei vostri negozi preferiti che stanno proponendo saldi con ribassi che vanno dal 30 al 50%.

Tra i vari affari che potreste fare quest’anno, vista anche la stagione fredda, potreste concedervi un bel cappotto. Un capospalla che non può assolutamente mancare nel vostro guardaroba. Se ne avete già uno, o più, i saldi sono l’occasione perfetta per regalarsi un modello particolare o colorato, come un caldissimo teddy o un cappotto elegante e high cost.

Ecco alcuni cappotti che abbiamo selezionato per voi da non perdervi con i saldi invernali 2021.

Su Asos i saldi arrivano fino all’80%

Asos ha già aderito ai saldi invernali con sconti da capogiro che arrivano fino al -80%. Tra le varie proposte, la sezione dedicata a giacche a cappotti è super fornita di articoli a prezzi ribassati.

Se siete amanti del verdone, dei maxi bottoni e dei cappotti doppiopetto, questo modello di Asos Design fa decisamente al caso vostro. Disponibile dalla 36 alle 50 italiana, questo prodotto è realizzato in poliestere con vestibilità over e spalle scivolate. Perfetto per essere indossato in questo periodo con felpe con cappuccio e caldi maglioni o cardigan.

Foto Asos | Asos Design – Cappotto doppiopetto testurizzato kaki

Per tutte le amanti dei cappotti color cammello, questo modello di Asos Design è invece in sconto al 60%, un vero affare per questi saldi invernali. Realizzato in poliestere, è un doppiopetto con due bottoni e vestibilità comoda. Da abbinare ai vostri look sporty o per una serata più elegante.

Foto Asos | Asos Design – Cappotto lungo spazzolato cammello

I modelli in saldo proposti da Zara

Sul sito di Zara i saldi partiranno da oggi, lunedì 4 gennaio, alle 22. Se non riuscite ad aspettare, potete già iniziare a riempire il vostro carrello e selezionare il cappotto che più vi piace.

Tra i tanti in sconto, noi abbiamo scelto per voi questo modello a quadretti, sui toni del marrone, con colletto rotondo realizzato in cotone, lana, lino e poliestere.

Foto Zara | Cappotto a quadri

Per puntare invece su un capospalla eterno, scegliendo quindi un cappotto che non passerà mai di moda, Zara propone, scontato a 99,95 euro, questo modello realizzato in tessuto misto lana con chiusura doppiopetto, maxi bottoni dorati e ampio scollo.

Un modello d’effetto da indossare tutti i giorni con le vostre scarpe preferite e la sera, con abiti eleganti e scarpe glitterate.

Foto Zara | Cappotto di lana

Le proposte di H&M

In attesa di scoprire quali saranno i modelli proposti in saldo da H&M, abbiamo selezionato per voi i modelli più belli e che potrebbero attirare la vostra attenzione durante le vostre sessioni di shopping sfrenato (soprattutto online).

Questo modello, ad esempio, è in feltro con collo in finta pelliccia che può anche essere staccato. I bottoni sono automatici e può essere chiuso anche con una cintura che è removibile. Questo bellissimo beige scuro, tra l’altro, è perfetto per questa stagione.

Foto H&M | Cappotto con finta pelliccia

Il teddy è il capospalla rivelazione di questi ultimi anni. Per questo motivo non potevamo non proporvi la versione del marchio svedese, realizzato in pelliccia di pile con lana e con una vestibilità over. Perfetto per tenervi al caldo e per potervi vestire “a strati” in tutta tranquillità.

Foto H&M | Cappotto in pelliccia di pile

I modelli in saldo di Farfetch

Come già detto, i saldi invernali potrebbero essere un’ottima occasione per concedersi un cappotto più particolare o più costoso. Anche su Farfetch sono già iniziati i saldi, con sconti fino al 60%.

Tra i tanti affari che potreste fare in questo periodo, noi vi proponiamo il trench in pelle di Drome. Realizzato in pelle d’agnello, questo cappotto è la rivisitazione di un classico trench, in uno dei materiali più in voga del momento, con cintura, tasche con inserti e spacco posteriore centrale.

Foto Farfetch | Drome – Trench con cintura

Se c’è un capo che non passa mai di moda, quello è il cappotto nero. Lungo, corto, media lunghezza, non importa. L’importante è che il cappotto nero che scegliete sia di ottima qualità e che vi accompagni per tantissimi anni, fidato compagno di eventi, giornate in giro per la vostra città e occasioni particolari.

Tra i tanti modelli, noi abbiamo selezionato per voi quello di Off-White, in saldo del 30%. Realizzato in viscosa, questo capo è lungo fin sotto il ginocchio con chiusura frontale con bottoni, scollo a v e vestibilità leggermente oversize.