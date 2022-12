Cappotti basic, svecchiali con questi tre abbinamenti infallibili

Alzi la mano chi non ha almeno un cappotto dalla linea semplice e colore neutro, perfetto per ogni look! I cappotti basic sono tra le tendenze cappotti da donna per l’inverno più gettonati, proprio per la loro capacità di essere abbinati un po’ a tutto. Certo, spesso appiattiscono l’outfit se non sappiamo come valorizzarli.

Ecco allora 3 suggerimenti di abbinamenti in grado di svecchiare in modo facile e veloce i nostri cappotti basic: prendete carta e penna!

Gli stivali al ginocchio sono il non plus ultra del glamour

Come abbinare il cappotto nero e renderlo originale? Niente di più semplice quest’anno, in nostro soccorso arrivano le influencer di tutto il mondo che suggeriscono l’accessorio top dell’inverno: gli stivali cuissard!

L’altezza vertiginosa degli stivali, che superano e di molto il ginocchio, è ciò che cerchiamo per rendere più attuale il nostro cappotto basic. Indossiamoli con un minidress o un paio di shorts in pelle e lasciamo aperto il cappotto: ci sentiremo delle vere modelle!

Foto H&M | Cappotti basic look da copiare

Se invece preferiamo un look total black indossiamo un pullover e dei pantaloni rigorosamente neri, ma puntiamo su calzature che spicchino su tutto il resto, come un paio di stivali bianchi super cool. Insomma, per creare un outfit moderno, originale e chic con un cappotto nero basic il segreto sono le scarpe!

Basta una borsa per cambiare look?

La risposta è sì, ma attenzione a scegliere quella giusta! L’abitudine ci porta a indossare il nostro cappotto basic color cammello sempre con la solita mega tote bag riempita in fretta e furia prima di uscire. E se invece puntassimo su una borsa di lusso?

Foto Zara | Cappotti basic look da copiare

La Baguette Fendi personalizzabile, ad esempio, rende il look elegante senza nessuno sforzo: abbinarla a un outfit da giorno casual dà quel tocco in più che non passa di certo inosservato.

Allo stesso modo se non vogliamo separarci dal cappotto basic nemmeno la sera, una borsa a tracolla griffata o meglio ancora una Hobo Lanvin è proprio quello che ci serve per essere al centro dell’attenzione.

Svecchiare un cappotto? Facile con gli accessori!

Abbiamo capito che il segreto per rendere un cappotto lineare, semplice, dalle nuance classiche il vero punto forte del nostro look è giocare con gli accessori. I gioielli e in particolare gli orecchini chandelier sono tra i 10 accessori invernali che ogni donna dovrebbe avere e indossarli con un cappotto basic vuol dire puntare sul cavallo giusto.

Foto Mango | Cappotti basic look da copiare

Sono indubbiamente tra i gioielli da regalare a Natale, ma se non sono il nostro stile e preferiamo qualcosa di più underground, non ci resta che indossare un paio di calzini con mocassini, scarpe stringate o sneakers. Urban style all’ennesima potenza ma incredibilmente chic allo stesso tempo: come non amarli sotto un cappotto basic?