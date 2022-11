Potrete ricamare una Baguette di Fendi originale (ma costa 2800 euro)

Continuano i festeggiamenti a casa Fendi per l’iconica borsa Baguette, accessorio di punta della maison romana che quest’anno compie 25 anni. L’abbiamo amata sulle influencer e star hollywoodiane o nelle sfilate delle passerelle di tutto il mondo, ma non l’abbiamo mai vista così! Il nuovo modello super personalizzabile ci permette di avere una versione unica di questa it bag. Come? Ricamandola!

Scopriamo come fare per ricamare la nostra personalissima e inimitabile Fendi Baguette e indossare un vero pezzo di storia della moda.

Foto Instagram | Fendi – Fendi baguette personalizzabile

Fendi Baguette, ricamiamo la borsa dei nostri sogni

Cambiano le forme, le dimensioni, i tessuti e i colori ma il design di base della Fendi Baguette è sempre lo stesso, perché quando si raggiunge la perfezione non c’è altro da dire. È sicuramente una delle borse iconiche che ci fanno impazzire, come la Collezione Artycapucines di LV e la hobo di Lanvin.

Foto Fendi | Fendi baguette personalizzabile

La versione da ricamare è un vero tocco di stile, l’idea perfetta per passare le nostre giornate invernali all’insegna del fashion e realizzare il modello che rispecchi in tutto i nostri gusti. È realizzata in cotone perforato e decorata con chiusura FF e viene consegnata con un set di fili di cotone in diversi colori, aghi e ditali per realizzare il proprio ricamo.

Fendi baguette personalizzabile

La Baguette diventa così il nostro accessorio preferito dal quale non vorremmo separarci mai e possiamo indossarla sia come borsa a tracolla che come hand bag. Abbinamento top? Su un paio di jeans a palazzo e kitten heel, so chic!