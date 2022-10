Potrai acquistare le borse di lusso dei tuoi sogni, anche a rate

Finalmente Amazon trova l’accordo. Dopo anni di trattative, l’e-commerce più conosciuto al mondo sancisce l’ingresso del lusso all’interno degli Amazon Luxury Stores. L’esperimento, approdato recentemente anche in Italia, cerca di colmare il segmento moda di fascia alta.

Inizialmente, però, la proposta ha riscosso pochi consensi tra le case di moda di lusso. Ma Amazon non si è data per vinta e ad oggi ha trovato il modo per colmare la mancanza, dando ai suoi utenti quello che cercano tramite la collaborazione con Wgaca, rivenditore del lusso di seconda mano. Wgaca garantisce, inoltre, sullo stato della merce in vendita, evitando di incappare in contraffazione in cui è spesso stato protagonista Amazon.

Second Hand: il mercato del lusso approda su Amazon

Foto Amazon

A sorpresa è stata annunciata la partnership tra Amazon e il noto rivenditore second hand What Goes Around Comes Around (Wgaca), player conosciuto e apprezzato per l’ampio inventario di griffe, da Louis Vuitton ad Hermès passando per Chanel, Prada e Rolex. Sono circa 500 gli articoli già disponibili per l’acquisto su Amazon negli Stati Uniti. Nei prossimi due mesi, riporta Wwd “quel numero aumenterà a un inventario superiore a 2mila borse, oltre a piccoli accessori e gioielli selezionati. Gli orologi Rolex usati sono ora in vendita anche su Amazon tramite Wgaca”.

Pagamento a rate

Tra le novità inserite da Amazon arriva anche la possibilità per alcuni prodotti selezionati del pagamento a rate. La novità permetterà di suddividere in 5 rate il pagamento ma non sarà subito utilizzabile da ogni utente, ma comparirà, probabilmente in modalità random, tra le opzioni di pagamento nel carrello.

Per poter usufruire della dilazione occorrerà avere un account attivo da almeno un anno, con una carta di credito o di debito valida associata all’account stesso, non sarà possibile utilizzare una pre-pagata. Inoltre, occorrerà avere una buona cronologia di pagamenti su Amazon.it.