Amanti dello shopping, buone notizie in arrivo: la maratona di Amazon è ufficialmente iniziata! Oltre due milioni di super offerte faranno capolino sulla piattaforma tra il 21 e il 22 giugno grazie al Prime Day, che si celebra ogni anno, in venti Paese del mondo. Offerte e sconti dedicati anche su abbigliamento e bellezza, per riempire il vostro guardaroba in vista dell’estate e coccolarvi con prodotti di bellezza per la cura del vostro corpo.

L’unico requisito essenziale per accedere alla vasta gamma di sconti e promozioni è naturalmente essere clienti Prime, con la possibilità di usufruire di consegne illimitate gratuite e accedere a servizi Amazon, come Prime Video. L’iscrizione per i primi trenta giorni è gratuita; dopodiché si può decidere di sottoscrivere l’abbonamento, oppure cancellarsi gratuitamente dal programma.

Amazon Prime Day 2021, le migliori offerte

Per non perdervi nella marea di promozioni, abbiamo selezionato per voi quelle che sono, a nostro avviso, le occasioni da non lasciarsi sfuggire su abbigliamento e prodotti di bellezza!

Abito vintage a portafoglio

Quale miglior modo per affacciarsi all’estate 2021 se non con un abito leggero e svolazzante? Il motivo a pois e la forma a portafoglio doneranno un tocco vintage e originale al vostro look, ideale da sfoggiare a un aperitivo con le amiche, ma anche durante un torrida giornata estiva in città. Realizzato con cura e disegnato per resistere agli anni e alle tendenze passeggere, questo abito è tra le offerte da non perdere con il Prime Day!

Foto Amazon

Elastici con foulard per capelli

Gli accessori sono fondamentali, quando si tratta di creare un look chic e originale! Questi elastici con foulard non solo sono perfetti per raccogliere i capelli in estate, ma donano un tocco gipsy al vostro outfit, che sia per una giornata in spiaggia, o una passeggiata in città.

Foto Amazon

Braun Silk-épil 9

Pronte a scoprire le gambe in vista dell’estate? Per una pelle liscia e vellutata, c’è il leggendario Braun Silk-épil 9, dotato di testina completamente flessibile, per una rimozione dei peli più semplice. Le pinzette con tecnologia MicroGrip lasciano la pelle liscia per settimane e l’epilatore può essere comodamente passato anche sotto la doccia. Da non perdere la super offerta del Prime Day!

Foto Amazon

Maschera per gli occhi Gold 24k

Addio occhiaie, grazie alla maschera al collagene con oro 24k di Aliver! Ampiamente usato come ingrediente di lusso per il trattamento della pelle, l’oro 24k ha la capacità di espellere le tossine dannose e idratare la pelle, aumentando la circolazione e migliorando il metabolismo cellulare. Grazie alla super promozione del Prime Day, potrete acquistare un pacchetto con 25 machere include con uno sconto del 46%!

Foto Amazon

Leggi anche: Creme contorno occhi, guida alla scelta per la primavera estate 2021

Maschera viso purificante

Tutti desiderano una pelle idratata e luminosa! Come ottenerla? La maschera idratante con argilla e Superfoods si prende cura della vostra pelle, depura in profondità e riduce le impurità dei pori senza causare irritazioni o arrossamenti della pelle. In sconto per il Prime Day, affrettatevi!