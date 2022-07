Abbigliamento: le migliori offerte del Prime Day 2022

L’Amazon Prime Day 2022 è l’evento che il colosso dell’e-commerce Amazon dedica agli acquirenti in cerca di offerte imperdibili! Si tiene il 12 e 13 luglio 2022, prevede l’iscrizione ad Amazon Prime (con relativo abbattimento dei costi di spedizione) e ci offre una serie di occasioni e sconti imperdibili su centinaia di prodotti. Le categorie interessate dagli sconti sono anch’esse numerose e diversificate: si va da quella per prodotti elettronici fino a quella di prodotti beauty o arredamento. Ma a noi interessa la categoria moda, con abbigliamento, scarpe, borse e gioielli in sconto! Proprio come con i saldi estivi Mango o i saldi estivi Zara.

Amazon Prime Day: gli sconti per categoria

Nella categoria abbigliamento Amazon ha previsto sconti fino al 20%, un’ottima occasione per procurarci ad esempio un costume di tendenza per le nostre prossime vacanze. E se non sapete proprio come sceglierne uno, provate con questa guida sui costumi da bagno in base al segno zodiacale oppure con questo costume due pezzi dall’estetica vintage in sconto su Amazon!

Passiamo alla categoria scarpe, che propone anch’essa sconti fino al 20% e, a volte, occasioni allettanti anche per acquistare scarpe di marca a un prezzo inferiore rispetto al solito. Un esempio? Il sandalo con zeppa in sughero firmato Nero Giardini, comodo e sempre di tendenza.

Sconti anche nella categoria borse, le migliori amiche delle donne. In media si parla di circa il 20% in meno, ma ci sono anche occasioni da far girare la testa su borse di marca del calibro di Pinko o Tommy Hilfiger. Ed è proprio una mini bag Pinko che abbiamo pensato di proporvi in questo Amazon Prime Day 2022, scontata del 46%!

Non resta che completare i nostri acquisti Amazon Prime Day 2022 con dei gioielli, anch’essi interessati da sconti sul sito Amazon. Chi ama i gioielli Pandora e comporre i propri bracciali o collane, ad esempio, non può perdere questa occasione: gli sconti sui gioielli Pandora si aggirano infatti attorno al 20%.

Poi anche offerte su brand come Tommy Hilfiger o Swarovski, che ci hanno convinto a proporvi questa collana con pendente a forma di corona scontata del 45%.