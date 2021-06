La bella stagione è finalmente arrivata, non potete assolutamente farvi trovare impreparate in fatto di moda. Quali sono i costumi di tendenza per l’estate 2021? Abbiamo raccolto per voi i modelli più gettonati del momento e amati dalle fashion influencer, dai bikini con taglio cut out ai modelli con lacci regolabili, fino ad arrivare ai costumi interi dalle stampe più glamour. Ecco quali sono i costumi più trendy da sfoggiare in spiaggia per uno stile chic e alla moda!

Costume cut out per l’estate

Il protagonista assoluto della calda stagione sembra essere proprio lui: il bikini cut out. Lo avrete già visto indossare dalle influencer più famose di Instagram, tra cui Chiara Ferragni, dai colori vivaci ed eccentrici, il taglio sotto al seno è la moda estate 2021 da non lasciarsi sfuggire. Da Calzedonia a H&M, sono tanti i brand che propongono questo tipo di bikini per la bella stagione.

Foto Tezenis

Bikini con lacci

Non solo cut-out in vero stile anni 90, il bikini più gettonato della stagione, specialmente dalle ragazze, è colmo di lacci regolabili, perfetti per creare un meraviglioso nodo che abbraccia addome e fianchi. Un esempio è il costume firmato Tezenis in collaborazione con la nota influencer Giulia De Lellis, il bikini animalier dal fucsia acceso per uno stile ribelle anche in riva al mare.

Bikini monospalla

Non solo lacci su schiena e fianchi, uno dei bikini di tendenza per l’estate è a monospalla. Il costume da bagno monospalla è spesso arricchito da accessori e dettagli alla moda, è colorato e se abbinato ad un pareo a portafoglio della stessa tonalità, è possibile ottenere un look da spiaggia chic e trendy.

Foto Goldenpoint

Costumi interi di tendenza

Con scollatura profonda e dalle tonalità accese, i costumi interi di tendenza per l’estate 2021 non passano di certo inosservati. Realizzati anche a costine, i modelli proposti sono perlopiù a tinta unita ma con dettagli particolari come spalline incrociate o decorate con strass.

Foto Yamamay

Foto Yamamay

Tra le tendenza risaltano i costumi interi in lurex, con stampe multicolor e fantasie particolari. I costumi interi di tendenza per l’estate sono sempre più gettonati da donne di tutte le età!

Le fantasie più amate dalle fashion influencer

Tezenis, Goldenpoint, Yamamay e tanti altri brand di moda propongono nella loro collezione estiva costumi dalle stampe particolari e stravaganti. La classica fantasia floreale torna di moda anche per quest’estate, ma l’animalier in tutte le sue sfumature è una stampa molto più amata dalle giovani influencer. Dettagli in strass e anelli vistosi, in commercio troverete sicuramente il costume più adatto al vostro stile.