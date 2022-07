Non sai che costume scegliere? Vai in base al segno zodiacale

Tra le tante proposte di costumi di tendenza per l’estate 2022 la scelta può risultare difficile. Se arrivate più o meno a metà luglio proprio non sapete quale acquistare e siete in cerca di ispirazione, ecco una guida ai costumi da bagno da scegliere in base al segno zodiacale. E più precisamente in base al colore che caratterizza ed è associato a ogni costellazione!

Rosso Ariete

Al primo segno dello zodiaco, l’Ariete, è associato il rosso, il colore della passione nonché una delle nuance più di moda durante questa stagione. Lo abbiamo visto sfilare in passerella e ora possiamo anche indossarlo in spiaggia!

Verde Toro

A chi è leale e paziente, ma anche deciso e di supporto, è associato il colore verde. Stiamo parlando del segno del Toro, che può scegliere tra numerose sfumature di tendenza: dal verde smeraldo al verde salvia! Anche per quanto riguarda i costumi da bagno per l’estate.

Giallo Gemelli

Ai Gemelli è associato il colore estivo per eccellenza: il giallo. Il colore del sole e della vitalità, la stessa che caratterizza le persone nate sotto questo segno, che sembrano quasi avere le forze di due persone insieme!

Cancro Argento

Le persone nate sotto il segno del Cancro amano le cose lineari, l’ordine e la raffinatezza. La scelta per il costume da bagno in base al segno può quindi rivolgersi verso l’argento. Il colore associato a questa costellazione è un vero e proprio gioiello!

Leone d’oro

Dall’argento del Cancro all’oro del Leone il passo è veloce: questi due segni zodiacali sono un’ode al caldo sole e alla splendente luna delle sere d’estate. L’oro, per i nati sotto questo segno, non è altro che l’ennesimo modo per esprimere una personalità forte, sicura e indipendente.

Marrone Vergine

Al segno della Vergine si associano concretezza, precisione e doti materne. Per questo il colore di questa costellazione è il marrone, il colore della Madre Terra. Nonché la nuance più di tendenza degli ultimi anni, che celebra l’estetica anni ’90 e ’00!



Blu come Bilancia:

Blu come Bilancia, blu come blu elettrico! I nati sotto questo segno hanno ottime doti comunicative e, se serve, diplomatiche. Il loro colore per un costume da bagno è quindi il blu: quello che caratterizza il mare e il cielo e si pone in armonia con tutto ciò che ha intorno.

Black Scorpione

Lo Scorpione è il segno più misterioso dello zodiaco, quindi non poteva che vedersi associato il nero. Fortuna che il nero è un evergreen e che un costume da bagno di questo colore va bene praticamente in ogni occasione. Per un tocco di stile in più ci si può sempre procurare un costume animalier zebrato: bianco e, ovviamente, nero!

Sagittario: viola come il colore dell’anno

Il Sagittario ama le avventure, l’amore, la bella vita, il vino. Per questo non potevamo che associargli il viola, il colore che ha caratterizzato tutto l’anno 2022 e che è anche la scelta di Pantone per il nuovo colore 2022!

Capricorno: classico grigio

Il Capricorno ama i grandi classici che faranno sempre tendenza. Non è tanto per la quale quando si tratta di stravaganze e preferisce tenersi su un basso profilo. Il suo colore perfetto è il grigio, il colore Pantone 2021 insieme al giallo!

Acquario: bianco puro

All’acquario si associa la controparte del nero, il colore dello Scorpione. Stiamo parlando del bianco, il colore simbolo di purezza che quest’anno sta facendo girare la testa a designer, celebrity e fashion addicted. Un costume da bagni bianco è l’ideale per mettere in risalto l’abbronzatura, inoltre.

Pesci: color lavanda

Tra le tante sfumature di viola che sono piaciute tantissimo nel mondo della moda troviamo anche la raffinata sfumatura color lavanda. Si tratta di un viola chiaro che racchiude in sé anche qualcosa di azzurro. Perfetto per personalità romantiche e innamorate dell’amore come quelle dei nati sotto il segno dei Pesci.

Siete pronte a scegliere il vostro costume da bagno in base al segno zodiacale?