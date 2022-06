Costumi animalier: la tendenza wild dell’estate

Chi ama sfoggiare look wild e accattivanti non vuole rinunciarvi neanche in spiaggia. Fortuna che i costumi animalier sono una delle tendenze beachwear più cool dell’estate. Dai costumi Desigual, a stampe tropicali e in colori accesissimi, passiamo alla stampa leopardata, quella zebrata o anche a quella tigrata. Amate i costumi interi? Oppure preferite i due pezzi tra i costumi di tendenza della stagione? Perché ve lo anticipiamo: troverete anche modelli pitonati da vere serpentesse! Ecco 3 modelli di costumi animalier da sfoggiare!

Foto Tezenis

Costume bikini animalier con lacci

Tra le tendenze moda che prendono ispirazione dagli anni Duemila, vi sono sicuramente i capi di abbigliamento e accessori con lacci, da avvolgere attorno al busto, attorno alle caviglie se si tratta di sandali di tendenza per l’estate. Per i costumi animalier vale lo stesso mantra: andiamo in cerca di lacci con cui avvolgerci! Tra le proposte beachwear animalier con lacci troviamo ad esempio il bikini leopardato firmato Yamamay. Femminile ma super bold!

Foto Yamamay

Costumi interi animalier

Tra i costumi interi più cool della stagione vi sono sicuramente quelli modello cut out. Vale a dire modelli con tagli simmetrici posizionati in punti strategici della silhouette, ad esempio i fianchi, le clavicole, le anche. Tra i costumi interi animalier più belli dell’estate, infatti, ne abbiamo trovato uno modello cut out a stampa pitonata con lacci. Il rischio di indigestione da tendenze costumi in un solo capo è dietro l’angolo!

Foto Shein

Moda beachwear animalier: per completare il look

Un vero look da spiaggia non può definirsi tale se manca del perfetto abito da spiaggia. Per questo vogliamo proporvi un abito animalier da spiaggia. La stampa prescelta è quella zebrata, per la sua particolare raffinatezza a metà tra una stampa geometrica e una animalier. Lo zebrato, inoltre, può essere declinato in numerosi abbinamenti di colore: dal classico bianco e nero al beige e marrone, fino ad arrivare ad accostamenti in colori complementari oppure del tutto inaspettati come quello viola-arancio-fucsia ispirato a Instagram!

Foto H&M

Pronte a una giornata in spiaggia ultra felina?