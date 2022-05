Colori complementari: abbinamenti a effetto wow

Se è vero che il 2022 è l’anno dei colori accesi e brillanti, allora abbinare i colori complementari nei nostri look non può che essere un’idea vincente. Al fianco della tendenza look total color o ton sur ton, infatti, abbinare i colori complementari per creare outfit color block è il trend da seguire. Tutto ciò non significa altro che unire quei colori apparentemente contrastanti che completano vicendevolmente la ruota cromatica. Ecco gli abbinamenti in colori complementari da provare!

Foto Shutterstock | Look Studio

Colori complementari? No, coppie perfette

Ma quali sono le coppie di colori complementari da abbinare? I 3 macrogruppi sono giallo-viola, arancio-azzurro e rosso–verde. Da qui, un intero mondo di sfumature e gradazioni si apre davanti ai nostri occhi!

Il più accattivante degli abbinamenti con colori complementari è quello rosso-verde, perché ci dà la possibilità di spaziare verso due delle sfumature più amate della stagione: il rosa o fucsia e il verde. Nella sua sfumatura verde salvia, è piaciuto moltissimo a Fendi, che ha inserito inserti e dettagli rossi sui propri look in verde chiarissimo.

Perfetta per l’estate in arrivo la coppia arancio-azzurro ci aiuta a dar vita a look frizzanti e vitaminici, ma anche eleganti. Nel primo caso basta scegliere nuance accese, nel secondo virare verso il raffinato abbinamento blu-ruggine!

Il giallo era il colore Pantone 2021 insieme al grigio, il viola è il colore Pantone 2022 e l’abbinamento giallo-viola è uno dei trend moda da seguire durante questa stagione! A sfruttare questo accattivante abbinamento cromatico sono anche i brand di alta moda, ad esempio Valentino.