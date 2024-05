Come abbinare il blu: consigli di stile per tutto l’anno

Sapere come abbinare il blu potrebbe rivoluzionare il tuo look, sono tante le nuance che si sposano perfettamente con questa tonalità. La tinta nelle sue sfumature più chiare o più scure torna nelle nuove collezioni a prescindere dalla stagione, nuance evergreen che tocca sia il campo dell’abbigliamento che quello delle scarpe, delle borse e degli accessori più piccoli.

Outfit per abbinare il blu

Come abbinare il blu elettrico quindi? Quali sono i modi migliori per abbinare il blu scuro, il blu cobalto o il blu notte? Vediamo i consigli più interessanti per abbinare al meglio il blu!

Come abbinare il blu elettrico

I capi blu hanno un posto di primo piano nelle collezioni di abbigliamento invernali, ma anche in quelle estive, soprattutto nelle sfumature di blu elettrico. Questa tinta, per la sua capacità di colpire immediatamente l’occhio di chi guarda, si abbina facilmente a toni neutri come il bianco e il beige. L’abbinamento tra il blu elettrico e il beige è il più raffinato, perfetto soprattutto per i look da sera e da occasione. Come look potreste indossare una gonna plissettata beige e una camicia blu elettrico!

Come abbinare il blu notte

Abbinare il blu notte non è poi così difficile. Le tinte scure in generale stanno molto bene tra loro, potrete indossare un cappotto blu notte su un abito nero o bordeaux, o per contrasto potrete premiare il marrone nelle sue sfumature scure e chiare.

Come abbinare il blu e il nero

Abbinare blu scuro e nero è l’alternativa più popolare tra le donne, soprattutto durante la stagione fredda in cui vengono premiati i toni scuri. I pantaloni blu scuro sono perfetti per esempio sotto un cappotto nero e viceversa, mentre potrete indossate una felpa nera sui jeans scuri o sui pantaloni in tessuto blu scuro. Per un look primaverile indossa un pantalone blu, una giacca in jeans e una t-shirt nera! Le scarpe da abbinare a un vestito blu scuro vanno scelte sempre in toni altrettanto intensi: premiate il nero se siete in dubbio, ma potrete anche puntare sul bordeaux.

Come abbinare il blu cobalto

Abbinare il blu cobalto al rosso darà al vostro look un tocco più giovanile e brioso, in pieno stile pin up, ma il blu cobalto è anche magnifico accanto al bianco e al rosa cipria. In estate potrete anche puntare su un abbinamento tra blu e azzurro pastello, indossando per esempio una camicia o un top turchese e una gonna di jeans più scura. A chi ama i contrasti tipici del color black consigliamo l’abbinamento tra blu e arancione, ma in questo caso preferite il beige per gli accessori.

Come abbinare il blu petrolio e navy

Come abbinare il blu petrolio? Il bianco è una delle tinte che meglio si sposa con questa tonalità, per questo spolverini in questa tinta in coordinato con jumpsuit, bluse o pantaloni a palazzo in total white sono la scelta ideale se amate indossare capi ricercati e moderni allo stesso tempo.

Per contrasto, anche il nero e il grigio sono una scelta ottima quando parliamo di abbinamenti con articoli blu petrolio. Il grigio in particolare è l’idea da scegliere per una felpa su un paio di pantaloni blu petrolio o per un cappotto più bon ton su un abito in questa sfumatura di blu. Come look primaverile indossate un pantalone bianco, un crop top verde petrolio e una delle borse di tendenza nella tonalità total white! Potrete abbinare il blu navy allo stesso modo, si tratta alla fine di una sfaccettatura di blu molto simile.