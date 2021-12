L'abbinamento che non avreste mai immaginato viene da Instagram

A Carnevale tutto è possibile, ma durante il resto dell’anno? Che significa vestirsi da logo di Instagram? Semplicissimo: stiamo parlando di colori moda autunno-inverno. Nonché dell’abbinamento cromatico più di tendenza della stagione: fucsia-viola-arancio! Se questi tre colori vi ricordano qualcosa avete ragione, si tratta infatti delle tre nuance che caratterizzano il logo del social più amato di tutti i tempi e che stanno calcando le strade cittadine e gli scaffali dei negozi grazie agli outfit delle fashion addicted più audaci e colorate.

Fucsia-viola-arancio come Instagram

Cosa ci piace di questo abbinamento di colori? Innanzitutto il fatto che metta insieme nuance calde e fredde allo stesso tempo. In secondo luogo il fatto che ci metta particolarmente di buon umore e, ultimo ma non ultimo, il suo essere estremamente di tendenza. Particolarmente adatto ai look da giorno, l’abbinamento Instagram-inspired fucsia-viola-arancio è declinabile in mille e uno modi: da slip skirt in raso più maglioncino a pantalone bootcut più blusa. Il capo da non dimenticare assolutamente in questo caso? Il blazer fucsia.

Non vi resta che sperimentare i vostri abbinamenti preferiti!