I 3 modelli di costumi Desigual da non lasciarsi scappare

Finalmente è arrivata l’estate e procurarci un costume nuovo per andare in spiaggia è d’obbligo. E se amate i colori accesi e le fantasie tropicali, i costumi Desigual sono esattamente ciò che fa per voi! Tra sfumature di azzurri e arancioni, abbinamento in colori complementari per eccellenza, bikini, costumi interi e abiti da spiaggia, Desigual arriva a lanciarci in un mare di colori… Ecco 3 modelli beachwear Desigual da non lasciarci scappare!

Costume due pezzi Desigual: il bikini vintage

Comodo, confortevole e adatto a tutte le forme fisiche, i bikini estate Desigual che abbiamo selezionato ha 3 caratteristiche principali: è a fantasia tropicale in arancione, colore di tendenza dell’estate per eccellenza, ha slip alto, comodo e dal tocco vintage, è adatto sia alle giovanissime che alle donne più mature.

Foto Desigual

Costume intero Desigual? Sì, ma modello cut out

Le tendenze costumi interi dell’estate parlano di modelli chic e adatti a tutti i fisici. Tra i costumi Desigual 2022 noi ne abbiamo selezionato uno a fantasia tropicale, fondo azzurro acceso (il colore del mare) e schiena in stile cut out. Assieme ai vestiti cut out, infatti, anche i costumi sfruttano tagli simmetrici e strategici per scoprire punti altrettanto tattici della silhouette.

Foto Desigual

Abito da spiaggia Desigual: per un look da vacanza completo

Andare in spiaggia con il costume giusto ma senza l’abito da mare adatto è impossibile. Fortuna che Desigual ha pensato anche a questo con la collezione beachwear estate 2022. Tra gli abiti da spiaggia Desigual ne abbiamo selezionato uno che cavalca l’onda della tendenza abiti crochet. Vale a dire quegli abiti all’uncinetto in colori accesi e particolari, che regalano a ogni outfit un tocco naif e giocoso. La nostra scelta è un abito con top crochet in verde smeraldo e gonna a stampa tropicale con fondo bianco.

Foto Desigual

In più un ospite particolare: la stampa di un pappagallo tropicale che caratterizza molti dei capi Desigual estate 2022!