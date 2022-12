Ricevere un gioiello è sempre una cosa tanto gradita. Per questo tra i regali di natale c’è un posto speciale per i gioielli. La tendenza li vuole lussuosi ma senza troppo sfarzo. La creatività torna a farsi strada anche con brand nuovi e indipendenti che si sono fatti conoscere soprattutto attraverso i social networks. Ma non restano in disparte le case di gioielli storiche che, come ogni anno, propongono nuove e originali idee, senza mai tralasciare l’impronta che li contraddistingue.

Quando si parla di gioielli si pensa sempre a regali molto costosi, ma non è sempre così. Ci sono anche regali low cost, accessibili a tutte le tasche. Da Pandora a Stroili a Swarovski, sono diversi i brand che propongono gioielli ideali a qualsiasi possibilità economica. L’importante è capire quali sono i gusti della persona a cui fare il regalo e quello che va di moda in questo momento.

Tendenze preziose

I gioielli più belli da regalare questo Natale 2022 – Foto sito Pandora

Le tendenze imperdibili più evidenti tra i gioielli Natale 2022 riguardano sia le forme, che i materiali e i colori. I diamanti dominano incontrastati, così come l’oro in ogni sua sfumatura, anche se c’è una leggera preferenza per quella rosa. Non manca lo spazio per gioielli arricchiti con pietre e smalti colorati. Invece, tra le forme c’è un perfetto equilibrio tra linee curve e geometrie, e qualche lancio verso forme irregolari.

Gioielli di lusso

I gioielli più belli da regalare questo Natale 2022 – Foto sito Tiffany & Co.

Ovviamente il gioiello è un simbolo di lusso e ci sono dei nomi storici che vengono in mente quando si parla di questo argomento: Tiffany & Co., Cartier, Bvlgari, Damiani. Le loro creazioni fanno sognare a occhi aperte e questo diventa ancora più vero quando si avvicina il periodo delle feste. Infatti, le collezioni natalizie puntano sempre su preziosità e creatività, con un occhio puntato sui simboli e sui codici estetici propri di ogni brand.

Non si smette mai di far sognare a occhi aperti con il regalo perfetto per un’occasione speciale come il Natale.