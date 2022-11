Regali di Natale economici e originali: idee per tutte le tasche

Il periodo natalizio è ufficialmente iniziato ed è ora di comprare i doni da mettere sotto l’albero. Se siete in cerca di regali di Natale economici e originali, abbiamo raccolto per voi alcune idee a basso costo che possono aiutarvi nella scelta.

Dopo aver pensato ad addobbare l’albero di Natale, non resta che riempire la base con tutti i regali per amici e parenti.

Non avete abbastanza tempo per andare a caccia di regali oppure avete un budget limitato? La selezione che segue è perfetta per coloro che stanno cercando un regalo low cost ma d’effetto e che arrivi comodamente a casa con corriere, magari (per i più ritardatari) anche all’ultimo minuto.

Scopriamo insieme le migliori idee regalo economiche e originali sia per lei che per lui, per la mamma o per le amiche!

Regali di Natale per lui: originali e utili

Compagni, mariti e fidanzati: ecco alcune idee per comprare dei regali di Natale economici per lui che lo lasceranno a bocca aperta.

Che il vostro lui sia uno sportivo, ami viaggiare o vestirsi alla moda, qui troverete tante idee per dei regali di Natale economici davvero favolosi.

Ecco alcune idee regalo perfette per tutte le occasioni, Natale compreso, per far felice il vostro partner.

Smartwatch Amazfit GTR 2E

Foto di Unieuro

Se il vostro uomo è uno sportivo, oppure ama gli accessori hi-tech, lo smartwatch Amazfit GTR 2E potrebbe essere il regalo perfetto!

Elegante come un orologio classico, con la possibilità di cambiare il cinturino, è un’ottima alternativa sia per lo sport che per la vita di tutti i giorni.

Dispone delle principali funzioni fitness (contapassi, calorie, cardiofrequenzimetro, etc.), è impermeabile e in più segnala con notifiche le chiamate in entrata, gli SMS oppure i messaggi inviati da applicazioni come Facebook, WhatsApp, Instagram e Messenger.

Regalo di grande effetto a un prezzo accessibile e vedrete, la vostra metà ne rimarrà entusiasta!

Scarpe sportive Nike Free Metcon 4 AMP

Foto di Nike Store

Se il vostro partner trascorre molto tempo ad allenarsi ed a tenersi in forma, l’ideale è pensare di regalargli un paio di scarpe da training come queste in foto.

Si tratta delle Nike Free Metcon 4 AMP, perfette per gli allenamenti in palestra e all’aria aperta.

La struttura rinforzata e traspirante permette perfetta traspirabilità e sostegno del piede durante lo sport.

Vedrete, il vostro compagno di vita le amerà!

Borsone in similpelle Gutteridge

Foto di Gutteridge

Si tratta di un’accessorio perfetto per l’uomo che viaggia per lavoro o piacere. Il borsone in similpelle Gutteridge è davvero un regalo chic e di tendenza.

Con le sue morbide linee e i suoi dettagli minimal, questo borsone da viaggio della collezione Gutteridge Full winter 22, dispone di comodi manici per il trasporto e molte capienti tasche di servizio.

Non fatevi scappare un regalo di Natale così bello ed allo stesso tempo economico per far felice il vostro lui!

Regali di Natale per le amiche: come stupirle

Che cosa regalare per Natale alle amiche? Se è questa la domanda che vi state ponendo, siete nel posto giusto!

Ecco alcune idee per comprare dei regali di Natale economici e originali che stupiranno tutte le vostre più care amiche. Spunti perfetti da tenere in considerazione per lo scambio di regali se avete deciso di organizzare una festa di Natale a casa tra amici.

Cofanetto Mini Libre Yves Saint Laurent

Foto di Sephora

Le donne si sa amano il make up e i look da passerella. Perciò perché non far sentire speciali le vostre amiche con un regalo di Natale economico ma assolutamente alla moda?!

Stiamo parlando del cofanetto regalo Mini Libre di Yves Saint Laurent proposto da Sephora.

Il cofanetto davvero glamour, contiene due prodotti luxury del Brand Yves Saint Laurent in versione mini, il profumo da borsetta Libre da 7,5 ml e un mini rossetto Rouge Pur Couture.

Vedrete le vostre amiche saranno più che felici di riceverlo e potranno subito provare i prodotti con un bel make up di Natale e Capodanno.

Bracciale in argento con fiocco di Neve Stroili

Foto di Stroili Oro

Dopo il make up, un’altro tra i regali di Natale economici farà scintillare gli occhi a chi lo riceverà. Stiamo parlando dei gioielli come quello che trovate in foto, proposti dal brand Stroili.

Il bracciale in argento con fiocco di neve che vi proponiamo è una perfetta idea regalo da fare alle proprie amiche in occasione del Natale. Bellissimo e luccicante, se ne innamoreranno!

Borsa a falda con catena Mango

Foto di Stroili Oro

Ovviamente non poteva mancare una borsa tra le proposte per i regali di Natale da fare alle amiche.

La borsa a falda con catena dorata del brand Mango è davvero elegante ad alla moda. perfetta per tutti i giorni o per un’uscita tra amiche.

Disponibile in due colorazioni differenti, questa borsetta si rivela un’ottima alternativa se non sapete come stupire una delle vostre amiche più care!

Regali di Natale economici per i bambini: quelli perfetti per farli divertire

I bambini si sa, aspettano con ansia l’arrivo del Natale per scartare tutti i regali che riceveranno. Abbiamo qui pronti alcuni suggerimenti per farli rimanere a bocca aperta quando toglieranno la carta da regalo.

Giochi, elettronici e non, vestiti e i libri per bambini, di certo sono i più gettonati. Vediamo qualche esempio papabile.

Ovviamente è bene tener conto di quali giochi scegliere in base all’età dei bambini a cui il regalo sarà destinato.

Fate in modo che si meritino questo pensiero di Natale magari facendogli recitare una delle poesie di Natale per bambini, prima di consegnar loro il pacchetto!

Gioco per bambini Chimilab

Foto La Feltrinelli

I bambini amano creare pozioni, intrugli e inventare nuove formule per rendere ancora più divertenti le loro giornate. Proprio per questo motivo vi proponiamo Chimilab Clementoni in vendita da La Feltrinelli.

Si tratta di un modo diverso per far avvicinare i bambini a materie scientifiche come la chimica, attraverso reazioni chimiche e tutto il materiale che un vero scienziato dovrebbe avere in laboratorio.

Vedrete i bambini impazziranno di gioia nel ricevere un dono di Natale di questo genere.

Cuffie a padiglione per bambini Philips

Foto di Unieuro

È un perfetto regalo destinato a tutti quei bambini che amano già da piccoli ascoltare la musica.

Le cuffie a padiglione per bambini Philips dai colori allegri e costruite con materiali resistenti per evitare che giocando i bambini le rompano facilmente.

Il volume massimo è limitato appositamente per i più piccoli per evitare fastidi uditivi relativi all’inquinamento acustico.

Gilet in maglia Marc Ellis per bambina

Foto di Planet kids

Le bimbe anche più piccole sono sempre delle fashion addicted, perciò qualche capo di abbigliamento tra i regali di Natale per una femminuccia ci deve sempre essere.

In questo caso abbiamo selezionato una vera e propria chicca. Si tratta di un gilet in maglia con fantasia zebrata di Marc Ellis proposto dallo store Planet Kids.

Davvero bello e vedrete, la bimba a cui lo regalerete ne sarà entusiasta!

Regali di Natale economici e originali per la mamma ed il papà

La ricerca dei regali di Natale può risultare estremamente difficile, soprattutto se i doni da comprare sono tanti e le idee, assieme al budget, iniziano a scarseggiare.

Siete in cerca di regali economici ma belli da regalare alla propria mamma o al proprio papà? Niente paura, ecco alcune idee che vi aiuteranno nell’impresa.

Potrete consegnare i vostri regali durante il pranzo di Natale in famiglia, così da poter vedere la loro reazione.

Macchina per caffè espresso Krups

Foto di Mediaworld

Se mamma e papà amano sorseggiare un buon caffè durante il giorno, allora questo regalo farà al caso vostro.

Per facilitare la vita dei propri genitori, quale regalo di Natale se non una macchina da caffè a capsule Krups.

Bella e di design, la macchina caffè Krups con sistema di capsule Nescafè Dolce gusto.

I vostri genitori potranno gustarsi un ottimo caffè espresso in pochissime mosse e senza sforzi!

Portafogli di vera pelle Luca d’Altieri

Foto di Coin

Un perfetto regalo per il proprio papà è di certo un portafogli in vera pelle elegante e immancabile, nella tasca posteriore dei pantaloni di un uomo.

Perciò abbiamo scelto il portafogli in pelle di Luca d’Altieri, disponibile in due diverse colorazioni, si presenta semplice e raffinato con le sue linee minimal.

Sarà di certo un regalo molto apprezzato da vostro padre che ne resterà felicissimo.

Borsa a mano Greta Carpisa

Foto di Carpisa

Un regalo di Natale per la mamma che apprezzerà senza dubbio è un la borsa a mano Greta, proposta dal brand Carpisa.

Bella ed elegante, disponibile in diverse colorazioni questa borsa sarà perfetta per vostra madre che potrà usarla per tutti i giorni.

Dispone di manici per il trasporto a mano e di una tracolla allungabile comoda da indossare.

Regali di Natale per la casa: utili ed irrinunciabili

Se avete deciso per dei regali di Natale per la casa perché è l’occasione giusta per concedersi quella spesa extra per qualcosa di cui avete bisogno in casa, allora qui troverete dei suggerimenti davvero interessanti.

Che sia una spesa per la vostra stessa casa o come regalo di Natale per casa dei genitori o quella di amici e parenti, il Natale è una buona scusa per acquistare anche qualche regalo davvero utile alla vita di tutti i giorni.

Candela Christmas Cookie Yankee Candle

Foto di Kasanova

Quando si parla di regali di Natale economici, le candele risultano essere le più gettonate.

In vendita se ne trovano tantissime con profumazioni deliziose. Se volete andare sul sicuro, fra le candele più belle e più acquistate per Natale vanno menzionate senza ombra di dubbio le Yankee Candle Christmas Cookie.

Quale fragranza è la più adatta per un regalo? Dipende dai gusti personali della persona che riceverà la candela, c’è da dire però che con la vaniglia si va quasi sempre sul sicuro.

Testa di moro by Ceramiche Siciliane Ruggeri

Foto di Coin

Per chi ama i complementi di arredo di design e alla moda, le teste di moro sono sicuramente tra gli oggetti che stanno spopolando.

In questo caso, lo store Coin propone la testa di moro by Ceramiche Siciliane Ruggeri in diverse colorazioni.

Bellissime e davvero d’effetto questi soprammobili saranno perfetti per un tocco di stile alla casa.

Kit da pasticciere Gustosa Lagostina

Foto di Lagostina

Per gli amanti della pasticceria ecco il regalo di Natale economico perfetto! Il kit da pasticciere Gustosa by Lagostina è un set completo di teglie per i dolci da forno come torte, muffin e plumcake.

Composto da tortiera a cerniera, stampo da plumcake e teglia stampo per 12 muffin.

Insomma tutto ciò che può desiderare un’amante dei dolci e delle preparazioni! Non resterà altro da fare che mettere le mani in pasta.

Regali di Natale last minute: perfetti per i regali dell’ultimo momento

Succede sempre che ci si ricordi all’ultimo di comprare un regalo di Natale ed è proprio per facilitarvi ulteriormente il lavoro che in questa sezione troverete alcune idee per dei regali dell’ultimo minuto.

Vediamo dunque quali sono i regali di Natale economici last minute.

Bombe da bagno profumate Sephora

Foto di Sephora

In ambito benessere e relax, potreste optare per l’acquisto di un set di sali da bagno a forma di stella di Sephora.

Piccole, colorate e dal profumo irresistibile, poiché infuse in oli essenziali, le bombe da bagno sono un’idea regalo di Natale economica ma di grande effetto perché vengono inserite all’interno di un cofanetto elegante.

Stampa con cornice Enjoy the little things

Foto di Leroy Merlin

Per un regalo low cost e carino allo stesso tempo, questa stampa con cornice con scritta motivazionale proposta da Leroy Merlin, si presta perfettamente per un regalo last minute.

La stampa si abbinerà a qualsiasi ambiente domestico e darà un tocco di stile alle pareti.

Set di pennelli make up da viaggio Kiko Milano

Foto di Kiko Milano

Se non sapete cosa regalare ad una delle vostre amiche ecco la risposta: un set di pennelli make up da viaggio di Kiko.

Perfetti da portare sempre con sé, questo kit di pennelli è pratico e davvero utile.

I pennelli sono racchiusi in una comoda pochette dal design elegante edi piccole dimensioni. Per avere sempre a portata di mano gli strumenti di bellezza necessari!

Avete visto quante idee fantastiche per dei regali di Natale economici e d’effetto? Non vi resta che cominciare a spuntare la lista dei regali da fare!