Il trucco perfetto per Natale e Capodanno valorizza la bellezza di ogni donna e ha la particolarità di discostarsi dal make-up utilizzato tutti i giorni, pur rispettando lo stile e la personalità di ognuna. Per noi amanti del mondo del beauty, le festività natalizie sono un’occasione unica per esagerare con un trucco particolare, graffiante e che rispecchi il nostro essere.



C’è da sbizzarrirsi, dall’outfit per il Capodanno ad un trucco pensato proprio per le feste natalizie che sia glamour e di tendenza. Basta scegliere i prodotti giusti e le cromie più adatte alla propria carnagione e al colore di occhi e capelli.

I grandi classici delle feste sono il rossetto rosso e gli ombretti glitter, ma non mancano proposte look alternative e fuori dagli schemi. Per esempio, quest’anno tra i colori più utilizzati ci sono stati quelli fluo, quindi lasciati ispirare!

Make-up natalizio: semplice ma d’effetto

Un trucco di Natale perfetto parte dalla realizzazione di una base viso impeccabile, un fondotinta leggero a bassa coprenza, in caso accompagnato da un buon correttore per coprire rossori e imperfezioni, ma mantenendo un effetto sano e naturale.

Si può poi optare per un make up occhi elaborato e super luminoso, mantenendo le labbra però più neutre possibile, oppure mantenere un trucco semplice con qualche tocco glow e delle labbra rosse extra pigmentate per un look audace, perfetto per i giorni di festa.

Base naturale e luminosa

In questa fase diventa fondamentale la scelta del colore giusto: consigliamo di adoperare sempre un fondotinta a lunga tenuta, ma di scegliere il finish più adatto al proprio tipo di pelle, non dimenticando prima di tutto di applicare un primer viso per uniformare la texture della pelle.

Un fondotinta effetto glow è l’ideale per valorizzare l’incarnato durante le feste natalizie: per enfatizzare ulteriormente il finish luminoso della pelle è possibile illuminare aree strategiche del viso con l’applicazione di un buon illuminante.

Ponte del naso, zigomi e arco di Cupido, subito sopra le labbra, rappresentano i punti che solitamente i make-up artist consigliano di evidenziare con i prodotti illuminanti, in crema o in polvere.

Se si ha la pelle grassa o mista, o semplicemente si predilige l’incarnato di porcellana, è bene non dimenticare mai di fissare il fondotinta e il correttore con un velo di cipria.

Occhi magnetici e luminosi

Lo smokey eyes, assolutamente di grande tendenza autunno-inverno, insieme al color argento rappresentano delle idee valide da poter prendere in considerazione. Per illuminare lo sguardo, un’idea potrebbe essere quella di miscelare all’ombretto o ai glitter oro o argento prodotti dalle tonalità più scure, come un kajal nero da sfumare sotto la rima inferiore o un eyeliner nell’angolo esterno dell’occhio. Per ottenere un effetto glowy ma senza esagerare.

Un trucco occhi glitterato o con paillettes è perfetto per enfatizzare lo sguardo e impreziosirlo come fosse un gioiello. In questo caso, consigliamo di truccare le labbra in modo estremamente semplice, magari con un nude effetto matte.

Labbra raffinate e seducenti

Un make up di Natale chic non può fare a meno del classico rossetto rosso, indiscusso must have per le occasioni speciali. Per renderlo indimenticabile, puoi sfumarlo delineando le labbra con una matita leggermente più scura oppure sfumando il rossetto verso l’esterno rendendolo via via più chiaro avvicinandosi al contorno. E se non sei convinta, un velo di gloss risolve ogni problema!

Un trucco elegante per Natale abbina labbra vistose e importanti ad un make up occhi rigorosamente neutri e dal trucco delicato. L’ombretto rosso rappresenta un’ottima alternativa per chi non vuole eccedere con i luccichii. Perfetto se applicato a tutta palpebra, eccezionale se abbinato a un rossetto della medesima nuance. Ti chiederanno tutti a chi ti sei ispirata!

Make-up Capodanno: magnetico e scintillante

Bisogna salutare il nuovo anno e omaggiare quello che se ne va nel modo più glamour possibile. Il trucco per Capodanno ideale è all’insegna del divertimento, che si tratti di indossare tonalità audaci o brillanti.

Lasciati ispirare ed esalta le tue caratteristiche con questi look da tappeto rosso che sono tutti degni di un gran debutto il primo dell’anno. Via libera quindi a glitter che esaltano lo sguardo, come quello sfoggiato da Gigi Hadid. Se ci si chiede come truccarsi a capodanno, punta su ombretti vivaci, accesi, caotici, altrimenti se non sei un’amante dei colori e preferisci giocare con le linee realizza un eyeleiner grafico.

Base long lasting

Se ti stai chiedendo qual è il make up capodanno migliore per te, tieni a mente un paio di cose, ovvero di portare un piccolo beauty case con qualche prodotto per dei ritocchini durante la serata poiché il make-up di Capodanno dovrà durare tutta la notte.

Per questo motivo infatti è preferibile adoperare sempre un buon primer che uniformi il viso. Non dimenticare poi il fissante!

Occhi effetto Wow

L’oro, così come tutte le tipologie di make up occhi scintillanti perfette per le feste, si presta a molteplici varianti sul tema, da adottare tenendo conto dell’occasione d’uso.

Per una cena in famiglia meglio non eccedere con brillantini e glitter, ma applicarli solo nell’angolo interno dell’occhio o lungo la rima superiore con un eyeliner brillantinato, in modo da ottenere un trucco elegante ma sempre top.

Se festeggi con gli amici, invece, via libera ai bagliori luminosi, colori graffianti che attraversano la palpebra come uno strappo, non avere paura di osare. Il tuo make up per capodanno sarà indimenticabile, a prova di selfie.

Labbra raffinate e naturali

Se desideri optare per qualcosa di diverso dal classico rosso, lascia le labbra al naturale con un rossetto del colore del tuo incarnato per lasciare che l’attenzione si concentri su occhi e ciglia.

La semplicità nel make-up si rivela sempre vincente, le labbra nude e glossy si confermano una delle tendenze più cool della stagione. Basta un tocco glow per rendere il tuo trucco più sofisticato e allo stesso tempo audace.