Con l’arrivo della nuova stagione arrivano tante nuove tendenze, quindi non potete farvi trovare impreparate. Quali sono le tendenze trucco occhi dell’autunno inverno 2021-2022? Abbiamo raccolto per voi le foto con i trend più cool visti nelle passerelle e dai brand di make up più famosi nel mondo. Vi anticipiamo che i colori della fredda stagione saranno pop stile anni Ottanta, quindi via libera a colori eccentrici, sfumature vivaci e mix di nuances diverse tra loro; non passa inosservato il trucco nude, di grande tendenza ormai da diversi anni, ma anche lo smokey eyes in versione halo conquista un posto tra le tendenze dell’autunno inverno. Per un look più sensuale optate per un elegante winged eyes. La regola più importante da non lasciarsi sfuggire? Ciglia voluminose, incurvate e ben definite!

Colori pop stile anni Ottanta

Quando arriva l’autunno le nuances più diffuse sembrerebbero essere i colori dal marrone al beige, ma tra le tendenze trucco occhi della fredda stagione troviamo i colori pop stile anni Ottanta. Quindi tirate fuori la fantasia per dare vita a make-up eccentrici, vivaci e dalle mille sfumature con tonalità accese che non fanno passare inosservate. Rosa, blu, arancione, viola, verde e giallo ocra sono solo alcuni dei colori da privilegiare durante l’autunno inverno, se sfoggiati con un filo di eyeliner e ciglia ben definite il risultato sarà davvero incredibile! Ecco alcune foto da cui prendere ispirazione per il vostro make-up.

Foto instagram | melissatanii

Foto Instagram | nyxcosmetics

Creare un mix di colori è una tendenza particolare da provare durante le giornate autunnali. Potremmo prendere come ispirazione il make-up della famosa influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni, la quale ha abbinato il suo trucco occhi ad un trucco labbra rosa e brillante di tendenza per la fredda stagione.

Smokey eyes in versione “halo”

Conosciuto anche semplicemente come “halo make-up”, questa tecnica permette di creare una sfumatura di colori, proprio come lo smokey eyes, e creare un vero e proprio alone luminoso al centro dell’occhio. Un trucco occhi abbastanza elaborato, quindi ideale per un look da sera o un evento importante. In alternativa, optate per delle nuances chiare e delicate, come il beige, per un make-up da giorno o da sfoggiare in ufficio!

Foto Instagram | ileniaperalta_

Foto Instagram | mesauda_milano

Winged eyes, l’eyeliner a virgola

La codina dell’eye-liner entra in tendenza per questa nuova e fredda stagione. A partire da fine settembre, quindi con l’arrivo dell’autunno, sarà trendy sfoggiare un trucco occhi con eyeliner in forma winged. Sbizzarritevi con sfumature varie e ombretti abbinati, altrimenti optate per un make up semplice da giorno con la codina dell’eye-liner ben visibile e precisa.

Foto Instagram | aminamuaddi

Foto Instagram | mrdanielmakeup

Make-up da tutti i giorni effetto nude

Truccarsi e realizzare un trucco occhi colorato ed elaborato è una vera e propria passione per le amanti del make-up. Con l’arrivo della nuova stagione, però, sarà di tendenza sfoggiare il trucco nude “c’è ma non si vede”. Ha conquistato già un posto tra le tendenze della scorsa stagione, è stato così gettonato che non poteva non tornare durante il periodo invernale. Facile da realizzare, occorrono pochissimi prodotti e con poco tempo è possibile ottenere un make-up semplice ma decisamente d’effetto!

Foto Instagram | giuliadelellis103

Foto Instagram | gabriellaacatanzaro

Foto Instagram | kikomilano

Ciglia ben definite e voluminose

Le ciglia ben definite e voluminose saranno protagoniste dell’autunno inverno 2021-2022. Quindi, prendetevene cura con i giusti prodotti e privilegiate mascara di qualità, il risultato finale sarà eccezionale. Anche solo un tocco di mascara può diventare un make up da giorno semplice ma chic, lasciatevi ispirare dalle foto raccolte per voi!

Foto Instagram | maybelline

Foto Instagram | jennydenucci

Foto Instagram | giuliavalentina

Per chi desidera svegliarsi la mattina con delle ciglia perfetta, potrebbe optare per le extension ciglia!