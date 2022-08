Siren Eyes: l’ultima tendenza make-up è ammaliante (ed è già virale)

Incantevoli, seducenti quanto letali: la mitologia greca ci racconta di ninfe acquatiche dalle sembianze semi-umane che, con il loro melodico canto potevano qualsiasi cosa. Persino attirare eroi e marinai sino alla morte, traendoli in inganno. Metafora vivente e precisa di seduzione, la Sirena compare e ricompare nei secoli, dapprima in grandi poemi epici, poi raffigurata in antiche opere e dopo ancora nella filmografia, anche attuale.

Nell’immaginario collettivo ciò che le affascinanti naiadi incarnano è nient’altro che l’ideale di donna corrispondente alla cosiddetta femme fatale, alla cui provocante e pericolosa bellezza è impossibile resistere. Ed è proprio a questo che si ispira la più recente delle tendenze make-up, andata virale a partire da TikTok su tutte le piattaforme social: l’hanno chiamata Siren Eyes, e prevede un trucco occhi estremamente allungato a sottolineare lo sguardo rendendolo seducente ed irresistibilmente ammaliante.

Bella Hadid – Foto Pinterest | Glamour

Indossato nelle più svariate occasioni da numerose celebrities, due su tutte Dove Cameron e Bella Hadid, tale make-up look -che qualcuno ama definire la nuova frontiera del già noto Cat Eyes– si caratterizza per la sua estensione in senso orizzontale. Sfumatissimo, dovrebbe ricalcare l’effetto del leggendario fascino esercitato dalle storiche incantatrici. Come replicarlo? È presto detto.

Siren Eyes: come realizzare il make-up del momento

Dove Cameron – Foto Instagram @dovecameron

Versatile ed inclusiva, questa tipologia di make-up gode della non tralasciabile capacità di adattarsi ad ogni taglio d’occhi per poi “liftarlo” incredibilmente: la tecnica prevede di ombreggiare il perimetro intero dell’occhio, ma non prima di aver applicato un ombretto caldo/bronzer a tutta palpebra portandolo verso l’esterno.

Si passa poi a delineare la coda di eyeliner che più esalta i propri tratti tramite una polvere, portando il prodotto lungo la rima ciliare superiore e, in seguito, anche in quella inferiore sulla scia del popolare Reverse eyeliner. Immancabile un tocco di ombretto shimmer al centro della palpebra, onde assicurarsi che l’effetto magnetico si attui. In ultimo, accentuare l’angolo interno dell’occhio compirà la magia. Chiude il make-up una generosa dose di mascara!