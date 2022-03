Ombretti shimmer: osa con le nuance accese e sfumate

Pare che le tendenze make-up della primavera non conoscano alcuna forma di noia: l’attenzione continuerà ad essere catalizzata dagli occhi, posti in primo piano da beauty trend che hanno in comune un mood eccentrico, brillante, extra. Il concetto espresso è quello fondamentale del bisogno di esprimere libertà, allegria e colore, come ben rappresenta, su tutti, la tendenza Color Block. Accanto ad essa se ne posiziona un’altra, che spinge ad accantonare finish matte, portabili e discreti, a favore dei riflessi lucenti ed energici degli ombretti shimmer.

Mentre la base viso rimane contrassegnata da un trucco luminoso e shiny, estremamente impalpabile e naturale, sugli occhi imperano toni accesi e super luminosi dalla texture piena e brillante, su palpebre tinte in modo omogeneo e sapientemente sfumate o in accostamenti curiosi e vitali: l’ombretto shimmer può avere il ruolo centrale oppure comparire in un timido accenno per impreziosire ed illuminare il look occhi.

Idea interessante quella di unire ombretto shimmer e Graphic Eyes nel connubio beauty perfetto, per quel guizzo di glamour in più.

Altra unione vincente è sicuramente quella tra ombretto shimmer ed ombretto azzurro oppure ombretto verde, la quale porta in alto l’altro grande beauty trend del periodo, quello di ombretti polverosi colorati che rimandano con orgoglio ai “mitici anni ’80”.

Una tendenza, quella della preponderanza di finish shimmer, che controbatte con forza e vivacità all’eterno amore per smokey eyes i quali vedono il solo ombretto nero come degno simbolo, trasformando la primavera nel tripudio del colore.