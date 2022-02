Acceso e di impatto, l'ombretto azzurro è il nuovo beauty trend dal sapore anni '90

Illuminato dalle folgoranti luci delle passerelle d’alta moda, l’ombretto azzurro è riuscito a spiccare sull’allegro tripudio di nuance pop che l’hanno fatta da padrone non solo negli svariati make-up, ma anche e soprattutto tra le tendenze colori moda 2021/2022, le quali sono riuscite a spazzare via tonalità tipicamente invernali, avvolgendo tutto con nuovo brio. Ma dove lo abbiamo già visto?

Che si tratti dell’ennesimo throwback che guarda con dolce nostalgia agli anni ’90 ed inizi 2000, proprio come gli amati Space Buns? Proprio così, c’è già stato un tempo dove l’ombretto azzurro, steso uniformemente sull’intera superficie palpebrale e sfumato sino quasi sino a sfiorare le sopracciglia -non sempre a regola d’arte, bisogna ammettere-, era sfoggiato con fierezza da star d’alto calibro sino a diventare uno dei simboli iconici di quel periodo.

Più ombretto azzurro per tutti

Dopo essere rimasto caramente nella memoria per tutto questo tempo, sembra proprio che le beauty addicted abbiano ora deciso di rispolverare tale look sino a procurargli un posto in prima fila tra le tendenze make-up della primavera 2022, reinterpretandolo sino a tradurlo persino in una dimensione ben più portabile ed adatta a tutti i giorni.

L’ombretto azzurro può rivelarsi infatti inaspettatamente versatile se ben sfumato in modo diffuso sulla palpebra per un risultato del tutto soft, così come sfruttato a mo’ di eyeliner grafico per incontrare il trend dei graphic eyes che ha dominato negli ultimi tempi: esso risalta fortemente gli occhi scuri, rientrando notoriamente tra i toni prediletti del make-up per occhi marroni, ma illumina e dona anche alle iridi più chiare se preferito nelle sue sfumature maggiormente scure e profonde.

L’ombretto azzurro in versione contemporanea è intenso e sfumato

Nonostante risulti uno dei colori più tremendi da sfumare, trend vuole che l’ombretto azzurro si utilizzi ora per realizzare intensissimi smokey eyes, drammatici ed in grado di restituire un’idea di sguardo profondo ed enigmatico, che sia nelle sue sfumature più dark oppure in quelle vibranti ed accese, all’occorrenza impreziosite da un tocco di glitter. In quanto a popolarità i finish non potrebbero essere più diversi: si va dall’ultra matte sino ad arrivare a shimmer e fortemente metallizzati, ognuno di essi ugualmente di carattere.

Ombretto azzurro e graphic eyes: un’accoppiata esplosiva

Come brevemente accennato, vedremo poi ancora cavalcare l’onda delle tendenze grafismi vari, i quali si adattano alle sfumature del blu e dell’azzurro addirittura alla perfezione, accompagnati all’evenienza da applicazioni gioiello e strass.

Allora che dite, pronte a dare ancora una chance all’ombretto azzurro?