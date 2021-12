Semplice e sbarazzina, ma assolutamente trendy e pronta a conquistare la vetta delle tendenze capelli 2022: stiamo parlando degli Space Buns, l’acconciatura raccolta che strizza l’occhio agli anni ’90 unendo lo stile Spice Girls e quello alla Sailor Moon che tanto ci ha fatto sognare!

L’acconciatura del 2022 è a tutto Space Buns!

Il double bun, o double chignon, si impadronisce dei nuovi trend e regala una ventata di freschezza che non possiamo non amare. Dall’alto del suo stile inarrivabile, Jennifer Lopez ci ha dato una stupenda dimostrazione di quanto gli space buns siano anche super sexy portati con una riga centrale, capelli extra lisci e ciuffi simmetrici a incorniciare il volto. Meraviglioso, no?

Gli space buns sono perfetti per osare con un look effervescente e leggero, ideale anche per un raccolto su ricci capricciosi e capelli dai colori strong!