Voglia di rinnovare il look e vederti con un’aria tutta nuova ma senza per forza dare un taglio netto? Tranquilla, ti suggeriamo noi le migliori acconciature sempre di tendenza, particolari e semplici da realizzare per chi ha i capelli lunghi.

Scopri come acconciare la tua chioma, dalla coda di cavallo alle acconciature con trecce, dalla classica pettinatura con capelli sciolti sino ai raccolti. Sia che abbiate capelli lisci oppure capelli ricci, mossi o che cerchiate acconciature che vadano bene con frangia: ecco le migliori pettinature da provare e i suggerimenti per farle a casa da sole!

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Acconciature capelli lunghi raccolti

Tra le acconciature per capelli lunghi più veloci e facili da realizzare vi sono sicuramente quelle che fanno della coda il loro punto focale: che si tratti di code basse o alte, raccolto, semiraccolto, mezza coda, doppi codini, chignon o messy bun, dall’aspetto più casual o ordinato e formale, queste pettinature risulteranno raffinate e adatte a tutti i contesti: dall’ufficio, a una cerimonia, alla vita di tutti i giorni.

Coda di cavallo

Zendaya con un’ elegantissima coda bassa \ Foto Pinterest @VIBRASTRAIT

Per realizzare una coda di cavallo raffinata e veloce ti basterà raccogliere in capelli semplicemente in una coda bassa (proprio come la bella Zendaya in questa foto), al centro della nuca oppure spostandola lateralmente, per poi renderla maggiormente ordinata e lucida bagnando i capelli restanti con un prodotto fissativo come lacca o gel.

In alternativa puoi attorcigliare i capelli infilandoli dentro se stessi. Tale pettinatura con i capelli alzati è perfetta sia sui mossi che lisci ed è adatta anche per le donne più mature.

Oltretutto non serviranno altro che un pettine e un qualsiasi elastico per realizzarla o, al massimo, un fermaglio gioiello per impreziosire il look in un’occasione speciale.

Per un look più giovanile e ispirato all’irrinunciabile moda donna anni ’90, scegliete una coda alta perfettamente pettinata e lasciate due ciocche lunghe non legate a incorniciare il viso: ti scambieranno tutti per una giovane Britney Spears, oppure per la supermodella Bella Hadid!

Chignon

Anne Hathaway con chignon basso e ciocche libere sul viso | Foto Pinterest @STYLEMEPRETTY

I capelli raccolti sono così chic, femminili e comodi da gestire, mettono in risalto viso e collo e sono perfetti per occasioni formali come cerimonie o lauree.

Tra le acconciature per capelli lunghi raccolti più semplici da realizzare vi è di sicuro lo chignon basso, pettinatura di classe e femminile per eccellenza, che potrà essere realizzata lasciando i capelli più morbidi per creare dinamicità o in stile ballerina, raccogliendo tutti i capelli con precisione.

Messy Bun

Un esempio di Messy Bun portato da Kate Middleton | Foto Pinterest @Harpersbazaar

E, se non sei in cerca di idee per acconciature particolarmente raffinate, ma piuttosto casual e sportive, non dimenticarti del messy bun.

Impossibile non citare il migliore amico delle celebrities (e di tutte le donne con capelli lunghi) da qualche anno a questa parte, essendo un’acconciatura facile, veloce ma comunque ultra femminile.

Non necessitando di una profonda ed accurata preparazione, esso ti salverà letteralmente in quelle occasioni dove, magari improvvisando, desideri tenere i capelli legati pur non avendo il tempo materiale per dedicarti a pettinature elaborate e particolari.

Il risultato sarà un casual chic pazzesco!

Raccolto morbido

Sarah Hyland sfoggia un raccolto morbido | Foto Pinterest @ArchzineFR

Per eventi più formali dove necessiti di sfoggiare una certa eleganza, opta per uno stilosissimo raccolto morbido!

Sistemando i capelli in una coda bassa e poi arrotolandoli su se stessi, si potrà realizzare una sorta di vortice/spirale estremamente ricercato.

Altra alternativa adatta a chi ha i capelli lisci lunghi potrebbe essere pettinare la chioma raccogliendola e poi creare una sorta di fiocco, dando una sinuosa curva coi capelli.

Semiraccolti

Jennifer Aniston con semiraccolto a treccia | Foto Getty Images @ Jason Merritt

Infine parliamo acconciature, per capelli lunghi lisci o lunghi ricci legati, semiraccolte:

Basterà mettere insieme i suggerimenti illustrati finora e realizzare code, mini-bun o trecce lasciando sciolta una parte dei capelli.

Le acconciature con capelli sciolti trasmettono l’idea di look bucolici o un po’ naive: pensiamo ad esempio a un’acconciatura con una treccia che crea una sorta di coroncina attorno alla testa, perfetta per chi ha i capelli mossi.

Oppure a un’acconciatura ispirata a Sailor Moon, con uno o due mini-bun posti in cima alla testa col resto della chioma lasciata libera, che invece è più adatta a chi ha i capelli lisci.

Mezzacoda

Hailey Baldwin-Bieber con una mezzacoda e capello leggermente mosso | Foto Pinterest @YourNewtShoes

Stesso discorso vale per la mezzacoda, una pettinatura giocosa, di ultra facile realizzazione e dal tocco sofisticato e glamour, soprattutto se accostata ad una piega mossa.

Tale acconciatura, grazie alla sua linea verticale, conferirà grande slancio alla tua figura e ti donerà anche un istantaneo effetto lifting.

E’ sufficiente dividere i capelli in due sezioni e legare quella superiore in una coda, appunto. Per quel twist in più attorcigliare attorno a quest’ultima una sottile ciocca di capelli e fermarla con delle forcine, sempre preziose alleate.

Acconciature capelli lunghi e sciolti

Se proprio la combinazione di parole “acconciature e manualità” non rientra nel tuo vocabolario, non temere! Abbiamo qualche suggerimento anche per te.

Per le amanti dei capelli lunghi poterli portare sciolti è solo che un piacere, specie se con una bella piega fresca di parrucchiera o fai da te. Diamo un’occhiata a qualche idea interessante.

Pettinature veloci: fermagli e cerchietti

Succede, alle volte, di non piacersi nemmeno né sentirsi a proprio agio con il viso scoperto. Non per questo però bisogna rinunciare a sperimentare nuovi look che possono aiutare a vederci diverse, anche bellissime, se possibile, ma bisogna crederci. Possiamo quindi chiedere aiuto al volo ai tanti accessori per capelli quali forcine, fermagli e cerchietti.

Dettagli preziosi: forcine brillanti, fermagli e cerchietti

Gigi Hadid con sottili fermagli luminosi | Foto Pinterest @Wattpad

Che ne dici di arricchire la tua piega preferita, liscia o mossa che sia, con qualche fermaglio prezioso?

Puoi fare una riga laterale oppure centrale e poi sistemare le ciocche laterali fissandole con uno di questi: vedrai, il risultato sarà minimal ma assolutamente ricercato allo stesso tempo ed il viso godrà di una nuova luce.

Cerchietti

Jessica Alba con capelli sciolti lisci ed un bellissimo cerchietto brillante | Foto Pinterest @Alfemminile

Bene anche i cerchietti, rientrano nella categoria acconciature veloci ma aggiungono quel tocco di ricercatezza anche alla più semplice delle pieghe.

La gamma di scelta dei cerchietti in commercio è davvero vastissima, se ne vedono in declinazioni particolari, quasi a mo’ di corona, bombati e voluminosi, oppure preziosi e brillanti come diademi.

Piega mossa o con boccoli

Jennifer Lopez con piega boccoli larghi | Foto Pinterest @ELLEAustralia

Hai i capelli lisci ed il tuo desiderio più grande è di ottenere un po’ più di volume e movimento? Allora prova una bella piega mossa o con boccoli, esistono styler che ti faciliteranno notevolmente il lavoro rendendolo un gioco da ragazzi.

Piega per capelli ricci/mossi

Blake Lively con piega classy mossa/riccia | Foto Pinterest @MORE

Ecco una meravigliosa idea di piega per capelli ricci/mossi dal sapore un po’ retrò ed estremamente elegante: riga laterale, voluminosa, classy.

Acconciature capelli lunghi con trecce

Ma passiamo alle trecce, che sono sempre state tra le scelte predilette in fatto di acconciature per capelli lunghi sia per le bambine che per donne adulte.

Puoi scegliere fra davvero mille varianti, dalle trecce classiche sino a quella a spina di pesce, alla francese oppure laterale. Vediamone insieme qualche esempio!

Treccia classica

Sara Sampaio con una treccia classica | Foto Pinterest @MyBombshell

Questa la conosciamo tutte, non mentiamo: quante volte abbiamo chiesto alla mamma di farci la treccia/le trecce per avere i capelli più mossi una volta sciolti? Le acconciature con treccia sono tantissime; ecco quelle più particolari sulle quali puntare e i consigli per realizzarle in poche mosse.

Treccia alla francese

Hailey Baldwin-Bieber sfoggia due trecce a spina di pesce | Foto Pinterest @GlamourUK

Proprio come per la treccia a spina di pesce che vedremo, la treccia alla francese di contraddistingue per il suo punto di partenza collocato presso la parte alta del capo. Cliccate sul link per scoprire tutte le istruzioni per eseguirla al meglio.

Per una buona riuscita è importantissimo pettinare con cura i capelli al fine di eliminarne i nodi, ed iniziare ad intrecciare a piccole ciocche partendo appunto dall’alto, aggiungendone mano a mano una in più all’intreccio.

Treccia laterale

Elizabeth Olsen con una treccia laterale | Foto Getty Images @Alberto E. Rodriguez

Un’opzione interessante potrebbe essere inoltre la treccia laterale: semplicissima da realizzare, prevede che i capelli vengano raccolti ed intrecciati sul lato.

Per questo motivo essa risulta davvero una scelta facile, indicata quando siamo noi stesse a doverci occupare della nostra capigliatura.

Treccia a spina di pesce

Lucy Hale porta una treccia a spina di pesce | Foto Pinterest @Elle

Singola o doppia, la treccia a spina di pesce si rivela sempre una soluzione decisamente cool.

Essa si distingue dalla treccia classica in quanto parte dalla parte alta della testa per dare vita ad un look più complesso e sfizioso, oppure dal basso per un look più tradizionale dal tocco nordeuropeo, molto morbido.

Acconciature capelli lunghi eleganti

Vi sono, infine, particolari situazioni che richiedono un certo tipo di eleganza e formalità: arriviamo dunque alle proposte di acconciature eleganti, ideali per matrimoni, cerimonie e serate speciali.

Da sposa

Kate Winslet e il suo raccolto morbido da Red Carpet | Foto Pinterest @Harpersbazaar

Lei l’ha sfoggiata in occasione di nientepopodimeno che un Red Carped, ma perché mai non replicare questo raccolto morbido come acconciatura per un matrimonio? Classico, elegante e molto chic, può essere pensato anche impreziosito da accessori gioiello.

Decorazioni gioiello

Llily Collins con uno chignon basso e fermaglio gioiello | Foto Pinterest @Beautyeditor.ca

A proposito di decorazioni gioiello ad adornare acconciature e pettinature da sposa o cerimonia varie, aggiungere un punto luce tra i capelli tramite un fermaglio gioiello come in foto, perle o brillantini qua e là potrebbe rivelarsi una scelta davvero azzeccata.

Ma chi l’ha detto che bisogna necessariamente sposarsi per indossare uno di questi? Indossala pure per qualche evento o serata speciale dove desideri sentirti un po’ una principessa.

Da cerimonia

Adriana Lima con piega mossa e laccata | Foto Pinterest @GreatLenghtsCanada

Devi prendere parte ad una cerimonia ma non hai la minima intenzione di tenere i capelli legati? Ecco una proposta di piega per acconciare i capelli sciolti ma impeccabilmente in ordine.

La base è mossa con onde morbide (ma la si può fare benissimo anche con il capello liscio) ed è completamente pettinata all’indietro, con riga laterale e fissata diligentemente con della lacca. Il risultato è super chic e, seppur i capelli siano sciolti, il viso rimane scoperto ed in risalto.

Troppo semplice? Sbircia le altre acconciature per cerimonia che abbiamo raccolto nella galleria foto sotto.

E ora dicci, hai trovato l’ispirazione che cercavi per dare una svolta su come pettinare tuoi capelli lunghi?