Capelli, le 5 tendenze della primavera estate che potrebbero dare una svolta al tuo look

Dal taglio più in voga della calda stagione alla nuance protagonista della primavera estate 2024, ecco cosa dicono gli hairstylist in fatto di tendenze!

Le tendenze in fatto di capelli si fanno sempre più interessanti. Le nuances più in voga della stagione non sono quelli che ti aspetti, ma il colore protagonista della primavera estate 2024 potrebbe diventare il tuo preferito. Le acconciature son sempre più semplici e leggere, gli haircut sempre più sbarazzini e le messe in pieghe potrebbero richiedere poco tempo per essere realizzate. Insomma, ecco le 5 tendenze che siamo certi vi sorprenderanno e non ne potrete fare a meno!

5 tendenze capelli: dai tagli al colore della primavera estate

Dal ritorno della frangia laterale al colore più in voga per la calda stagione, ti sveleremo anche quale sarà l’acconciatura che potrai sfoggiare con stile e il taglio di capelli su cui probabilmente quest’anno punterai senza pensarci due volte. La messa in piega? Niente paura, l’effetto spettinato è qui.

Frangia lunga a tendina su capelli medi e lunghi

Il ritorno della frangia lunga a tendina si fa sempre più vivo, nonostante la frangia sia sconsigliata nel periodo estivo le tendenze sembrano dire tutt’altro per questa calda stagione. Non una frangia piena e para, piuttosto un leggero ciuffo laterale per dare più volume ai capelli e per rendere l’acconciatura più alla moda. Potrai gestirla anche in caso di vento e pioggia. A proposito, hai letto la guida su come avere una chioma sempre al top?

La coda bassa è protagonista assoluta

La coda di cavallo, chignon e varie acconciature elaborate lasciano spazio all’acconciatura più semplice in assoluto: la coda bassa. Ideale per chi ha una chioma lunga, la coda bassa si fa sempre più morbida per dare al look un aspetto ordinato ma allo stesso tempo leggermente sbarazzino. Questo tipo di acconciatura è perfetto per chi ha i capelli fragili e desidera comunque raccogliere i capelli sia per il troppo caldo che per esigenze lavorative, la coda bassa con un morbido elastico sarà l’acconciatura più bella che potrai sfoggiare in qualsiasi occasione!

Il caschetto in versione long

Se desideri cambiare il tuo look questa è l’occasione perfetta: il caschetto in versione long è tornato di moda, sia in versione super liscia che in versione beach waves. Perfetto su ogni tipo di nuance, questo tipo di haircut è fresco, estivo e può essere gestito in maniera molto semplice.

Pieghe effetto spettinato

Non preoccuparti di dover seguire tutorial su come realizzare una messa in piega come quella del parrucchiere, la piega effetto spettinato è finalmente tornata di tendenza. Asciuga i capelli all’aria e lasciali al naturale, l’importante è avere le lunghezze sane e ben curate, quindi non dimenticare di effettuare i vari trattamenti sui tuoi capelli per nutrire e idratare la chioma.

Il colore della calda stagione è il caramello

Le tonalità bionde hanno preso il sopravvento nel corso degli ultimi anni, il nero e il castano scuro son stati messi da parte per molto tempo anche da chi partiva da una base scura. Mantenere il colore chiaro non è di certo semplice in questi casi e la nuance di tendenza per la calda stagione sembrerebbe mettere d’accordo un po’ tutti. La tonalità più in voga per la primavera estate è il caramello, un castano caldo con riflessi caramello che ricordano un po’ il biondo dell’estate. Un effetto naturale, perfetto da realizzare su una base castana così come su una base bionda. Lasciati consigliare la giusta intensità dal tuo hairstylist di fiducia!