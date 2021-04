Justin Bieber e Hailey Baldwin sono sposati dal 2018. Lui popstar internazionale, lei modella, entrambi giovanissimi e bellissimi. Una delle coppie più invidiate al mondo insomma. Un amore nato in fretta che si è concretizzato nel giro di pochi mesi in una cerimonia segreta a New York e una l’anno successivo, questa volta alla luce del sole.

Eppure, non è stato tutte rose e fiori, soprattutto all’inizio. Infatti, Justin Bieber in un’intervista concessa a GQ ha raccontato come il primo anno di matrimonio sia stato molto duro e difficile per lui.

A causa dei traumi del passato, la solitudine data dal successo in giovanissima età, l’insicurezza e la paura di affrontare le relazioni gli hanno reso molto difficile aprirsi e fidarsi totalmente di Hailey. Essere poi sotto i riflettori costantemente ha reso tutto ancora più complicato: il cantante canadese avrebbe voluto nascondersi, diminuire radicalmente la sua presenza sui social.

Justin e Hailey: ora sono una famiglia

All’inizio, ha spiegato Justin, non voleva condividere con Hailey tutti i suoi dubbi perché temeva di farla scappare, di spaventarla. Essere personaggi pubblici non ha certo aiutato questa delicata fase della relazione, ma col tempo, grazie all’aiuto della fede e dell’aiuto psicologico, sono riusciti a comunicare e a rendere il proprio rapporto solido.

Oggi si considerano una famiglia, coltivando quotidianamente il loro matrimonio fatto di momenti solo per loro, lasciando fuori il lavoro di entrambi, di cui non parlano mai. Lui è come rinato avendo ora qualcuno con cui condividere la sua vita: prima si sentiva perso e tremendamente solo, tanto da non avere idea di che direzione stesse prendendo la sua carriera.

Per quanto riguarda i figli, la popstar ha spiegato che sicuramente ne vorranno, ma non ora: questo è il momento di costruire l’amore e un matrimonio solido, poi si vedrà.