La tendenza eyeliner del momento ci arriva dritta al cuore dal red carpet della Parigi Fashion Week – Haute Couture 2022, firmata Julia Fox! Dimenticate subito tutto il resto, il make-up occhi extra rock sta tornando pronto a rapire i nostri sguardi…

La tendenza dell’eyeliner esagerato domina le scene

Dal genio di Pat McGrath, un look che riporta in primo piano il make-up occhi più strong di sempre, confezionando un beauty trend mozzafiato nella sua essenza extra black! Alla Paris Fashion Week 2022, il nero colpisce nel segno con un eyeliner grafico bold da far girare la testa, ed è subito Julia Fox mania! E il leitmotiv è solo uno: zero sfumature!

L’attrice di Uncut Gems (e nuova fiamma di Kanye West) ha mandato in tilt il fashion system con la sua apparizione alla sfilata Kenzo truccata come un’autentica regina dark. Il make-up ultra grafico e ultra bold, con la coda dell’eyeliner portata all’estremo e allungata fino a sfiorare le tempie, ha conquistato tutti e ora è pronto a diventare la regola del successo, per occhi da passerella che non passano mai inosservati! Ed è già la nostra ossessione…

L’eyeliner grafico “alato” di Julia Fox, nel suo carattere profondo ed esagerato, esalta gli occhi con estrema potenza e dona allo sguardo un’intensità mozzafiato.

Partendo dall’angolo interno dell’occhio, l’ala si estende ben oltre la piega con tono deciso e segue la forma naturale incorniciando gli occhi sotto le ciglia inferiori, arrivando fino all’attaccatura delle sopracciglia per un effetto completamente “oscurato”. E allora sì, è il momento di tirare fuori tutto il nero possibile!