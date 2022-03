Ombretto nero: questa primavera non è mai stata così dark

Che la prospettiva delle tendenze make-up della primavera-estate in arrivo fosse fatta di nette contrapposizioni già lo sapevamo, eppure l’autentico colpo di scena giunge solo ora: si scontra con le tinte vitaminiche che hanno colorato la moda degli ultimi tempi l’ombroso trend dell’ombretto nero, il quale riporta alla luce il gusto del grunge style make-up tanto amato lo scorso anno.

Che sia tempo per il nero di “oscurare” tendenze colori come quelle che ritroviamo negli ombretti polverosi colorati, fino ad ora favoriti, quali ad esempio l’ombretto azzurro e l’ombretto verde? Parliamo di look di forte impatto come quelli guidati dall’eterno amore per lo smokey eyes, classico intramontabile dell’universo beauty che mai scomparirà e che, perciò, continuerà a coesistere con mode momentanee ben più briose, pur conservando il proprio fascino energetico.

Fascino al quale Yves Saint Laurent Beauty ha deciso di appellarsi, dando sfoggio di grande modernità facendo indossare ai suoi volti, uno a caso quello della meravigliosa Zoe Isabella Kravitz, un pazzesco smokey nero iper felino -che strizza l’occhio alla sua magnifica interpretazione del personaggio di catwoman nel nuovo Batman– per pubblicizzare il celebre eau de parfum Black Opium.

Lo stesso brand ha poi provveduto a fornire ai propri followers un tutorial ad hoc che potesse guidarli nella replica.

Il profetico smokey di Chiara Ferragni alla MFW

Premonitore lo smokey-eyes di Chiara Ferragni, la quale aveva -forse- preannunciato il decollo del trend sfoggiando questo fantastico ombretto nero, ultra sfumato ed allungatissimo nella prima giornata della scorsa Milano Fashion Week. Insomma, ok la primavera, ma come si può non apprezzare?