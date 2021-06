La mascherina ci accompagnerà molto probabilmente anche per i prossimi mesi e per questo le tendenze makeup si concentrano, ancora una volta, principalmente sugli occhi. L’ultimo trend è il cosiddetto reverse eyeliner, un nuovo modo di interpretare il trucco che sottolineare lo sguardo.

Scopri tutte le tendenze trucco dell’estate 2021:

Non è un caso che quest’anno l’eyeliner si usi in tutti i modi: grafico, colorato, decorato e adesso anche al contrario, che sicuramente è il più facile da realizzare. Infatti, è alla portata di tutti perché per realizzarlo basta applicare il colore principalmente sulla rima ciliare inferiore, riducendo drasticamente il rischio di errori e asimmetrie.

Possiamo usare o il classico eyeliner in penna o gel, oppure una matita e possiamo prolungare la riga oltre alla fine dell’occhio oppure semplicemente sfumarla per un effetto più drammatico. per un effetto più intenso, applichiamo lo stesso colore all’interno della rima.

Reverse eyeliner: un makeup davvero creativo

Le possibilità di colore e abbinamento sono infinite ma ovviamente il nero grande classico super gettonato , adatto a davvero tutti i colori di occhi. Ma anche le tinte pop sono davvero perfetti per la stagione: lilla, azzurro e giallo le nuance più cool.

D’altronde visto che buona parte del viso è coperta, si può usare giocare con gli occhi spingendo l’acceleratore anche su colori e tecniche che prima consideravamo troppo forti per noi.

Per fare in modo che il trucco sia più duraturo, sopra la matita o eyeliner si può picchiettare un po’ di ombretto del medesimo colore in modo da fissare il tutto: col calore e la mascherina questa tecnica sicuramente mi tornerà utile.

Per quanto riguarda la palpebra vera e propria abbiamo due opzioni per esaltare al massimo il reverse eyeliner: o applicare esclusivamente un po’ di ombretto di un paio di toni più scuri della nostra palpebra per definirla e uno shimmer chiaro per illuminarla, oppure creare anche una riga sottilissima lungo le ciglia superiori che si congiunge con quella inferiore.

A voi la scelta di stile!