Con questi prodotti il make up di settembre sarà strepitoso

L’inizio di settembre e le temperature più ragionevoli portano con sé la voglia di tornare a truccarci e sperimentare make up sempre unici. Se in vacanza ci siamo accontentate di un po’ di illuminante e un mascara leggero, ora è tempo di rispolverare i nostri prodotti preferiti.

Sono tantissime le novità make up e i prodotti che ci faranno avere un trucco perfetto in soli 5 minuti. Vediamo i più belli!

Le novità di settembre: i prodotti make up che ameremo

Ci sono tendenze strambe che spopolano sui social, come la fruit make up, e poi ci sono loro, i sempreverdi del trucco, quei prodotti di cui non possiamo fare a meno e che ci svoltano il look.

Uno di questi è il rossetto e a settembre le nuance che preferiamo sono nude, delicate e naturali come quelle di I need a Rose Lipstick di Natasha Denona. La loro texture cremosa protegge le labbra, idratandole e rimpolpandole, e la durata è maxi!

Ricordate il film cult degli anni ’90, Clueless (in Italia conosciuto come Ragazze a Beverly Hills)? Nella pellicola lo stile grunge incontra quello preppy e il risultato sono completini dai motivi tartan super colorati e make up colorful. La linea Clueless x Revolution è un omaggio al film e al suo stile e l’eyeliner con pompon è già iconico.

Terminiamo la carrellata delle novità di settembre per i prodotti make up imprescindibili con un blush che ci fa letteralmente arrossare di gioia. Il No-Rules Stick di 3ina è il 3-in-1 che stavamo aspettando: occhi, labbra e zigomi non saranno più gli stessi con questo finish creamy!