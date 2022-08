Fruit make-up: cos’è la tendenza del trucco con frutta

La Gen Z non si ferma mai e la sua voglia di sperimentare soluzioni innovative e green è ormai leggendaria, ma a volte ci lascia davvero di stucco come in questo caso! Dopo l’ice cream manicure, da Tik Tok arriva infatti il nuovo trend make up che utilizza la frutta al posto della classica trousse a cui siamo abituate: conosciamo insieme il Fruit make up!

Fragole, lamponi e banane per dire addio ai nostri amati trucchi!

“Banane lampone” cantava Gianni Morandi in tempi non sospetti…che avesse già intuito la nuova tendenza trucco della Gen Z? Sembra uno scherzo eppure è tutto vero: sul social più social di tutti, Tik Tok, spopola il Fruit make up che utilizza la frutta fresca per creare un trucco viso super naturale.

Foto TikTok | helinndoski

Il succo dei lamponi, delle more e delle ciliegie diventa, allora, il rossetto perfetto della nuance che preferiamo, mentre basta un accendino e una banana per avere un eyeliner fatto in casa. Un po’ rimedi della nonna, un po’ mentalità anti-spreco, ma siamo davvero sicure che nella pratica questo make up sia più comodo del tradizionale?

Sperimentare non costa niente, ma se proprio dobbiamo scegliere preferiamo i beauty look di Blake Lively! Chiamateci pure boomer…