Ice Cream manicure: la tendenza unghie più golosa dell’estate

French manicure? No grazie! Le tendenze unghie dell’estate si dimenticano -anche solo per un attimo- i classicismi per favorire ancora una volta le tonalità allegre e frizzanti tipiche dei colori smalto del periodo: la vera novità in campo Nail-art al momento sembra essere l’Ice Cream-Manicure, un look ironico e giocoso da dare alle proprie unghie e così all’intero ensemble, che prende golosa ispirazione dal gelato, appunto.

Foto Pinterest | Smile Blog

A ricalcare un French futuristico/contemporaneo, l’Ice cream manicure prevede una base omogenea e coloratissima ma aggiunge una “colata” in una tonalità contrastante ad imitare l’aspetto del dolce estivo. Insomma, una valida alternativa che permette decisamente di avere unghie perfette in estate. Curiosa di scoprire come si replica? Continua pure a leggere!

Ice Cream Manicure fai da te: come si realizza

Foto Pinterest | Wattpad

Una volta eseguiti tutti i passaggi fondamentali a creare una base pulita ed omogenea ad accogliere la Nail-art, limando con cura le unghie e rimuovendone le cuticole, si passa a mettere lo smalto: ideali saranno nuances pastello quali rosa, tiffany, celeste, verde menta, giallo e corallo, più tenui rispetto a quelle dedicate alla virale Skittles Manicure ma altrettanto vivaci.

Dopo aver steso con cura lo smalto ed atteso il giusto tempo d’asciugatura -fondamentale per non rovinare il lavoro in men che non si dica- si può procedere a dare vita alla caratteristica “colata di gelato”, selezionando una tonalità a contrasto rispetto a quella già scelta, tramite un pennellino dalla punta sottile oppure un classico bastoncino di legno. Zuccherini e gocce completeranno il look con quel tocco divertente che ci piace, da creare sulla superficie pocanzi realizzata sempre tramite uno strumento sottile, che consenta grande precisione.

Non resta che sigillare il fantastico risultato finale tramite un Top Coat ad effetto gel al fine di renderlo resistente e a prova d’urto! Per noi è stato amore a prima vista, e per voi?