Frequentare assiduamente un salone estetico e sottoporsi ad una rilassante seduta di manicure è certo un lusso che non tutti ci possiamo permettere, si sa, ma al contempo ripiegare sul fai da te potrebbe rivelarsi la più detestabile delle torture: quello della pazienza è un dono di pochi eletti, figurarsi una mano ferma e precisa.

Quel che però c’è di positivo è che entrambe le abilità possono essere allenate, proprio come è possibile scongiurare per sempre quelle sgradevoli sbavature che paiono non vedere l’ora di presentarsi quando ci si accinge ad applicare lo smalto!

Ebbene, dopo esserci procurati prodotti di buona qualità che possano garantire il così bramato risultato, veniamo quindi alla nostra guida pratica su come applicare lo smalto in modo impeccabile e farlo durare il più a lungo possibile (il che, dopo tanta fatica, sembra il minimo).

I prodotti indispensabili

Per eseguire un lavoro degno di una vera professionista comodamente dalla propria postazione casalinga (che dovrà essere anch’essa comoda, piana e ben illuminata, giusto per non rendere le cose più difficili) si avrà bisogno di una lima per unghie, una nail base, il vostro smalto coloratopreferito, un top coat dell’acetone e dei comunissimicotton fioc.

Come mettere lo smalto: la Nail Base

Dopo aver passato velocemente il solvente con un discetto di cotone per rimuovere la parte grassa dalle unghie, prima di tutto è bene iniziare limandole al fine di dare loro la forma desiderata (muovi la lima sempre e solo in una direzione), che può essere più arrotondata o squadrata a propria discrezione. Ricordiamo però che qualora gli angoli fossero eccessivamente appuntiti lì lo smalto potrebbe consumarsi più in fretta.

Una buona manicure parte innanzitutto da una buona salute delle unghie stesse: è doveroso dunque preservare la loro delicatezza applicando come primo prodotto una base protettiva antimacchia, che possa permettere allo smalto colorato di attecchire meglio ed allo stesso tempo fungere da barriera per evitare l’ingiallimento della superficie così come le odiate macchie.

In commercio sono reperibili nail basespecifiche, persino rinforzanti, ma in assenza di esse andrà benissimo anche un normale smalto trasparente, da stratificare anche due volte se lo smalto che andremo a mettere sarà particolarmente scuro o intenso. Dopodiché lasciamo asciugare per una decina di minuti.

Stendere lo smalto: la scelta dei colori

Passiamo finalmente alla parte divertente: la stesura del nostro smalto colorato. A volte però il nostro preferito non corrisponde però a ciò che realmente valorizza quello che è il nostro incarnato, stesso discorso vale per le nuance in voga al momento.

Una volta individuato il prediletto, assicurandosi che la base sia bena asciutta, iniziamo a stenderlo meticolosamente sulla superficie dell’unghia con pennellate verticali a partire dal centro per poi passare ai lati. Il consiglio è quello di non mantenersi esageratamente attaccati alla pelle, in questo modo si eviterà di sbavare e l’illusione sarà quella di un’unghia più lunga.

Foto Shutterstock | Pixel-Shot

Aspettate che lo smalto si asciughi per una decina di minuti e procedete pure allo stesso modo con la seconda passata per conferire maggiore coprenza: in genere due sono più che sufficienti, nel caso scegliate una tonalità nude, invece, si può pensare di osare con la terza, ma solo se davvero necessario.

Se tutto ciò vi risulta noioso e non siete amanti del fascino troppo discreto, applicare adesivi decorazioni o realizzare una fantastica nail art tramite pennellini più sottili potrebbe fare al caso vostro. Ultima chicca: in caso vi fosse sfuggita qualche piccola sbavatura, potete prontamente rimediare utilizzando un cotton fioc imbevuto di solvente acetone.

L’applicazione del Top Coat

Foto Shutterstock | Vadim Zakharishchev

Infine, per ultimare la nostra meravigliosa manicure, si andrà a sigillare il lavoro mediante un prodotto specifico che possa garantire una maggior durata nonché lucentezza al risultato finale: il Top Coat.

Esso andrà steso esattamente allo stesso modo del normale smalto colorato, prestando attenzione ad evitare la zona delle cuticole. In commercio ne esistono davvero di svariate tipologie, da quelli ad asciugatura rapida sino a quelli dal finish opaco o glitterato, e di svariati Brand quali CND, OPI, NYK1, che potete reperire tranquillamente su Amazon.

Ricordate soprattutto di sfoderare una buona dose di pazienza ed attendere almeno dieci minutiancora prima di ricominciare ad usare le mani come niente fosse, non vorrete di certo mandare in fumo tutto l’impegno messo!