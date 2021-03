Le tendenze più cool per le unghie nel 2021

Con l’arrivo della primavera sempre più imminente il guardaroba si tinge di nuances calde e pastello e stampe floreali. I colori della stagione che anticipa l’estate, il sole e l’abbronzatura, non arrivano solo sugli abiti, ma anche sulle unghie.

Sono diverse infatti le tendenze che ci accompagneranno per tutta la primavera. Ma non solo. Perché diverse di queste ci terranno compagnie per tutto l’anno.

Unghie: le tendenze più belle per il 2021

Dai colori pastello, perfetti per la primavera, alle nuances che ricordano i colori del tramonto, ma anche delle foglie in autunno, vediamo alcune proposte di tendenza per le unghie da copiare per tutto il 2021.

Unghie nei vostri colori pastello preferiti

Se non siete grandi amati dello smalto, ma volete iniziare a “dipingere” le vostre unghie, i colori pastello sono la soluzione perfetta. Questo perché, oltre a rendervi di ottimo umore, donano al vostro look un effetto più “tranquillo” e “rilassato”. Sono tantissime, soprattutto secondo le esperte di nailart, le ragazze che si approcciano allo smalto per le unghie scegliendo colori pastello o comunque nuances più tenui e facili da indossare tutti i giorni.

Foto Unsplash | Jakob Owens

Manicure d’ispirazione giapponese

Eleganti senza sforzo. È questo il motto delle manicure d’ispirazione giapponese. Senza troppi fronzoli, semplici ma allo stesso tempo super trendy, le unghie che si ispirano al Sol Levante sono la scelta giusta per tutte coloro che vogliono approcciarsi alla manicure e alla cura delle unghie senza esagerare con i colori e la nailart.

Vi basterà infatti lucidare le unghie per far aumentare la circolazione e applicare un trattamento trasparente per migliorare subito l’estetica delle vostre unghie.

Foto Unsplash | Damir Spanic

French manicure glitter, per unghie super luccicanti

Se amate brillare non riuscirete a non innamorarvi di queste tendenza unghie, che consiste nel realizzare sulle vostre dita una fantastica french manicure… glitterata! Proprio così, dovrete dire addio alle manicure semplici e darvi alla pazza gioia con tutti gli smalti glitterati che avete in casa. Effetto “wow” assicurato, per unghie super trendy da sfoggiare tutto l’anno.

Foto Shutterstock | Dev_Maryna

Manicure nei “colori della pelle”

Sembra che realizzare un effetto “tono su tono” con le proprie nails sia di super tendenza per il 2021. Per quest’anno, infatti, saranno di gran moda tutti i colori che si rifanno alle shades delle varie carnagioni. Per essere super cool dovrete quindi scegliere una manicure sui toni del marrone, nel nero, declinati nelle diverse sfumature. Una scelta perfetta sia per chi ama le finiture lucide che per chi predilige quelle opache.