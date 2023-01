Perché scegliere le unghie quadrate? Sono eleganti, raffinate e si prestano a tantissime tipologie di decorazioni, nail art e nuances, le unghie quadrate sono facili da realizzare anche in casa con il giusto materiale. Ad ogni mano corrisponde una forma ideale di unghia: ovale, a mandorla, stiletto, quadrata. Vi spieghiamo nel dettaglio a chi stanno bene le unghie quadrate, il tutorial step by step per scoprire come fare le unghie quadrate e alcune idee sulle tendenze del 2023!

Unghie quadrate, a chi stanno bene?

Foto Shutterstock | New Africa

Come capire se ti stanno meglio le unghie quadrate, a mandorla o rotonde? La forma squadrate delle unghie è la più amata dalle nails addicted, infatti risulta la migliore per realizzare decorazioni e posizionare applicazioni. Ma come in tutte le cose, le unghie quadrate non sono ideali per tutti i tipi di mano.

Nel caso in cui abbiate una mano un po’ paffutella l’ideale sarebbe optare per unghie rotonde, in quanto questo tipo di forma tende ad assottigliare e allungare. Per quanto riguarda le unghie a mandorla, invece, sono consigliate a chi ha una mano sottile e piccola. Quindi, le unghie square stanno bene a chi ha dita sottili, non corte e affusolate!

Come si fanno le unghie quadrate? Tutorial per principianti

Una volta optato per questo tipo di unghie, dovete capire come si limano le unghie quadrate e procedere con il tutorial step by step.

Partite dalle cuticole spingendole indietro con l’aiuto di uno spingi cuticole.

Limate le unghie e portatele alla stessa lunghezza.

Con una lima a grana iniziate delicatamente a limare i bordi eseguendo dei movimenti che vanno sempre nella stessa direzione.

iniziate delicatamente a limare i bordi eseguendo dei movimenti che vanno sempre nella stessa direzione. Passa al centro dell’unghia , limando fino ad ottenere una linea perfettamente diritta.

, limando fino ad ottenere una linea perfettamente diritta. Sfina i bordi e procedi con la manicure!

I colori e le nail art: le tendenze del 2023

La scelta del colore è molto soggettiva, ma le tendenze possono dare degli ottimi spunti per una manicure perfetta e alla moda. Quali sono i colori di tendenza per le unghie quadrate del 2023? Dalle nuances scure dall’effetto opaco ai colori vivaci e lucidi, sono tante le idee a cui ispirarsi!

Foto Unsplash | allison christine

Foto Instagram | rknails___

Le esperte di nail art e le aziende di smalti e gel puntano molto al classico per quest’anno: dal french, bianco o colorato, alle unghie total red o completamente bianche dall’effetto lattiginoso. Non mancano le decorazioni più vistose e le nail art in gel più elaborate.

Unghie quadrate con il french

Il French è ormai un classico e non passa mai di moda. La forma quadrata si presta benissimo al french e le ultime tendenze lasciano spazio al colore con soluzioni super creative per personalizzare la manicure con nuovi abbinamenti cromatici e franch reverse.

Foto Instagram | beatawodzakzwara_instruktor

Foto Instagram | yova_nails_

Foto Instagram | railoncastro_unhas

Foto Unsplash | Calugar Ana Maria

Unghie quadrate rosse

Il glossy rosso è sempre in trend, anche con delle variazioni e applicazioni per personalizzarlo e renderlo unico. Ecco alcune foto da cui prendere spunto!

Foto Instagram | seshwtrin

Foto Freepik | valuavitaly

Unghie quadrate bianche

Il bianco, in tutte le sue varianti è di grande tendenza nel 2023. Per dare un tocco di personalità in più alle unghie quadrate bianche si possono decorare con nuances più scure solo sull’anulare oppure optare per un mix di colori!

Foto Freepik

Foto Unsplash | Elena

Foto Freepik | azerbaijan_stockers

In alternativa al total white, potete optare per un nude e decorarlo con strass e glitter! Il risultato sarà più che elegante.