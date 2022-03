Salutiamo insieme i nude look: i colori di tendenza per lo smalto sono vibranti e sfacciati

Con l’estate in arrivo si rafforza la costante presenza delle tinte forti e scintillanti che illuminano la moda degli ultimi tempi, tanto da coinvolgere anche unghie: La tendenza smalti per questa primavera-estate 2022 abbraccia ogni gusto e personalità, sfoderando un range colori che va dal giallo citrino sino al verde pistacchio. Dopo aver imparato come mettere lo smalto e farlo durare, vediamo ora nel dettaglio quali sono i colori più cool per la bella stagione!

Lo smalto perfetto per la primavera-estate 2022? Tutti i colori dell’arcobaleno!

Dopo il ruolo centrale del giallo Illuminating come colore Pantone 2021, non c’è dubbio che tale tonalità possa essere tra le nuance più di tendenza per questa estate, la quale sarà nel segno assoluto dei colori sgargianti.

Il colore del sole, declinato nelle diverse tonalità, dal lime al pastello, passando per il giallo acceso, è perfetto per mettere in risalto l’abbronzatura, così come le tanto popolari unghie blu, lo smalto arancione o verde: tutte nuance allegre e vibranti che ci trasportano in men che non si dica, almeno con la mente, sulla spiaggia!

Notare -e salvare- le unghie di Giulia Valentina in questo suo recente post su Instagram: urlano o no estate?

Ok al Nude look, ma solo con decorazioni divertenti

Non sarà certo il classico colore nude a dominare le manicure estive, ma per questa bella stagione 2022 smalto nude look e minimal nail art saranno accompagnate da stickers colorati e divertenti, per donare un twist in più alla semplicità della classica manicure.

Lo sa bene Essence, che propone questo smalto trasparente luminoso da abbinare a meravigliosi adesivi a tema floreale.

La tonalità nude in voga per questa stagione è lattiginosa e rigorosamente neutra, la quale permette di essere arricchita a proprio piacimento con colori, sticker e strasss. Anche la french manicure si arricchisce, con i micro disegni caratteristici della manicure fluida oppure impreziosito da finish leggermente brillanti.

Rosso, l’intramontabile color della passione

Inutile dirlo: lo smalto rosso è quella nuance che non passa mai di moda e certo non ne sarà fatta eccezione per quanto riguarda i colori di tendenza della primavera-estate da portare anche sulle unghie.

Sai già quale smalto rosso fa per te? Scoprilo con questo test!

Passionale e super femminile, lo smalto rosso si declina sulle unghie con effetto laccato, andando a creare una manicure irresistibilmente brillante. E, se il rosso sarà ancora una volta una tra le nuance più amate per una manicure super on trend, ecco Diego dalla Palma che se ne esce con lo smalto rosso perfetto:

Foto Diego dalla Palma

Con la Cruise Collection 2022 Diego dalla Palma ha voluto interpretare alla perfezione i trend del periodo, servendosi di toni vibranti ed intensi al fine di regalare energia e brio necessari, pur rimanendo in città. Questo smalto rosso è già un must-have, grazie al gusto per l’anima minimalista ma dal gran carattere.