Addio unghie fragili: arriva la manicure giapponese a risolvere il problema

Parallelamente all’avvento di sempre nuove tendenze unghie non cessano di sorgere altrettante innovative tecniche riguardanti la cura di queste ultime: la più recente, già come prevedibile sulla bocca di tutti, è senza ombra di dubbio la manicure giapponese. Non è affatto una novità come i più interessanti trattamenti di bellezza provengano proprio dall’antico Oriente, perché è ancora una volta in esso che il beauty trend affonda le proprie radici: come sappiamo bene la cultura estetica di questo Paese si caratterizza per l’utilizzo di prodotti totalmente green, efficaci quanto sicuri.

L’ingrediente chiave alla base di tale manicure curativa adatta a chi soffre di unghie fragili e dalla tendenza a spezzarsi? La cera d’api, da sempre applicata dai popoli orientali sulle lamine ungueali per effettivi benefici estetici ma, soprattutto, rinvigorenti.

La sostanza, naturalmente prodotta da questi insetti, applica su di esse una particolare azione rimpolpante intervenendo in modo sostanziale sulla rigenerazione cellulare. Dal lato estetico la cera d’api fa invece guadagnare alle unghie in luminosità, attribuendo loro un aspetto curato davvero apprezzabile.

La manicure giapponese spiegata passo passo

Foto Pinterest | Liz Yori

Ma veniamo dunque alla procedura effettiva: dopo aver trattato le cuticole e lucidato la superficie ungueale come di consueto, la manicure giapponese vede il combinarsi dell’applicazione di una pasta dura e, solo in seguito, di una polvere di talco da pressare sull’unghia tramite specifiche lime in pelle di camoscio.

Il tutto termina in bellezza con un massaggio, nonché con un risultato letteralmente brillante – a fare il verso alle più modaiole Lipgloss Nails – che si mantiene fino a quindici giorni. Una cura rivoluzionaria, se vogliamo, per chi ha giornalmente a che fare con delle unghie sottili e deboli, a maggior ragione se ripetuta nel tempo.