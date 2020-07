Unghie rosse, un classico intramontabile

Sono le più amate e richieste, le unghie rosse fanno impazzire tutte, dalle appassionate della nail art alle irriducibili della manicure fatta in casa. Nella pochette di smalti di ogni donna non mancano mai almeno due nuance di smalto rosso, perché sia durante l’inverno che durante l’estate le unghie rosse sono di grande tendenza.

Vediamo insieme quali sono le unghie rosse più eleganti e di moda, le tonalità di rosso e le forme di unghie più amate, poi tante, tantissime immagini.

Non dimentichiamo poi, che le unghie rosse sono le unghie di Natale per eccellenza, con cascate di brillantini, applicazioni 3D e contaminazioni con l’oro.

Le unghie rosse gel: le nuance più amate

Le unghie rosso corallo e le tonalità fluo

Quali sono? Molto dipende dalla stagione, quest’estate ad esempio lee nella versione fluo sono di grande tendenza, mentre per l’inverno lee gli abbinamenti con oro e finiture opache sono sempre molto amate. Come vedremo dalle immagini. Lee lesono di grande tendenza, soprattutto per chi ama le unghie lunghe. Ma lo smalto rosso si presta meglio di altri anche sulle, come vedremo dalle immagini.

Per l’estate le unghie rosse corallo sono sempre di grande tendenza, perfette con l’abbronzatura e garantiscono una manicure curata ed elegante. Quest’anno in particolare le unghie con lo smalto rosso fluo sono di grande tendenza per chi vuole stupire con una manicure ad alto impatto, con finitura glossy ma anche nella versione ultra tendenza delle unghie opache. Con l’aggiunta di accent e decorazioni anche su una sola unghia, le unghie rosse acquistano ancora più personalità, soprattutto su extra lunghezze!

Lo smalto rosso scuro per le unghie

Le unghie rosso scuro sono ideali per la stagione più fredda dove si tende a prediligere colori caldi e più scuri anche nella manicure. Lo smalto rosso scuro comprende le nuance intense del rosso ciliegia e del rosso bordeaux, perfette sia per delle unghie corte che per delle unghie lunghe. Le ultime tendenze vedono il finish metallizzato oltre a quello opaco, come idea originale per una manicure invernale.

Le unghie rosse corte

Chi non ama le unghie lunghe può sempre contare sullo smalto rosso per avere una manicure curata ed elegante. Non mancheranno sulle unghie rosse corte delle decorazioni per impreziosire o sdrammatizzare lo stile, con soluzioni davvero super creative: dalla gradazione di colore alle decorazioni, fino all’uso dei brillantini e all’abbinamento con lo smalto nude. Anche gli abbinamenti dello smalto rosso e bianco o rosso e nero sono spesso utilizzati per personalizzare la manicure con unghie corte.