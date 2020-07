1 di 1

Le unghie gel di colore neutro e le unghie con il french sono tra le più richieste da chi vuole una manicure naturale. Per trovare la nuance di smalto nude più adatta a te abbiamo qualche utile suggerimento. Scopri le tonalità cromatiche dello smalto rosa, beige e dello smalto taupe, che sono i toni più indicati per chi desidera sfoggiare una manicure impeccabile con unghie nude, dal tocco ricercato e chic. Ecco come scegliere lo smalto per le unghie dal colore naturale tra le tante nuance disponibili in base alla propria carnagione.



Perché scegliere lo smalto color carne

Gli smalti nude rappresentano la scelta ideale per chi è alla ricerca di una manicure sempre elegante e curata. Tra le tipologie di unghie nude più ricercate e richieste nell’ultimo periodo, le unghie color cipria e le unghie color latte sono spesso utilizzate come base per delle variazioni con decorazioni più o meno creative. La caratteristica di queste nuance è quella di rendere la mano più affusolata e lunga. E’ fondamentale, però, scegliere il colore che meglio si addice alla propria carnagione, in modo da rendere ancora più coerente o contrastato l’effetto color carne.

Smalto e carnagione: l’importanza del sottotono

Così come per la scelta del fondotinta perfetto, anche per gli smalti nude ciò che conta è individuare il proprio sottotono, vale a dire il colore di base della propria carnagione:

Se la pelle ha un sottotono rosato , è bene optare per gli smalti nude che virano al rosa .

, è bene optare per gli che virano al . Se la pelle ha un sottotono giallo e dorato sono consigliati i toni del beige.

Unghie rosa per pelli chiare e rosate

Le unghie nude per chi ha la pelle chiara e rosata sono perfette in abbinamento a smalti rosa sheer, molto leggeri, declinati in tonalità fredde per supportare al meglio il sottotono della carnagione.

Altra opzione valida per le pelli chiare è il rosa dal finish creamy, un rosa cremoso dalla formulazione più coprente ed in grado di camuffare le imperfezioni cromatiche delle unghie.

Smalto beige e color latte per pelli medie con sottotono rosa

Se hai una pelle media con sottotono rosato, quindi con una carnagione olivastra in inverno e dorata in estate, scegli pure tonalità leggermente più chiare per creare un bel contrasto con la tua carnagione, prediligendo ad esempio il color crema chiaro per unghie color latte e uno smalto color cipria.

Unghie color pesca per pelli medie con sottotono giallo

Le pelli medie con sottotono giallo, olivastre d’inverno e dorate in estate, risultano enfatizzate e valorizzate anche da smalti rosa-beige o tendenti al pesca, colori leggermente caldi che ne esaltano il sottotono dorato.

Unghie nude per pelli scure: dallo smalto latte al rosa malva

Le pelli scure si prestano a molte varianti di colore per le unghie nude. Una prima opzione prevede l’utilizzo di smalti chiari per creare contrasto e valorizzare la bellezza delle pelli d’ebano, in questo senso via libera alle unghie color latte!

Un altro colore che ben si addice alle pelli scure è lo smalto taupe, chiaro e tendente al grigio oppure uno smalto beige scuro a seconda del proprio gusto personale.

Uno dei colori di tendenza particolarmente adatto a chi ha la pelle scura è lo smalto rosa malva. Intenso e al contempo delicato, per una manicure chic e sofisticata è sempre più scelto anche da chi ha la carnagione molto chiara, è un colore che ha conquistato proprio tutte!