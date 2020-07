Unghie natalizie, la manicure dei giorni di festa

Per i giorni di festa scegli una manicure unica dalla scelta dei colori alle decorazioni. Le unghie a tema natalizio possono spaziare dalla versione più giocosa al mood più elegante. Guarda le immagini e prendi spunto per le tue unghie natalizie.

I colori classici del Natale sono il rosso, l’oro e il bianco e gli stessi colori vengono declinati nella manicure delle feste in modo super creativo ed elegante.

Prima di entrare nel dettaglio dei colori più ricercati per unghie natalizie, abbiamo raccolto le immagini più belle di unghie natalizie tra le quali prendere spunto per la vostra manicure delle feste.

Le unghie natalizie rosso e oro

Unghie natalizie rosse e oro

Le unghie natalizie oro sono senza alcun dubbio quelle più preziose e ricercate, oltre che le più gettonate tra le beauty addicted. Inevitabile, con l’avvicinarsi delle feste, cedere alla tentazione di contaminare con glitter dorati o smalti dalle texture gioiello la propria manicure, che si tratti di creare un semplice accent prezioso su una sola delle unghie o di optare per una nail art total gold. Le possibilità di scelta, inutile dirlo, sono tantissime: dalle unghie oro per Natale minimal chic agli spunti che prevedono lussureggianti decorazioni per unghie natalizie ben più articolate.

Le unghie natalizie rievocano le atmosfere gioiose delle feste grazie alla scelta di smalti dalle cromie iconiche, tra cui appunto il rosso e l’oro.

Non è raro trovare idee di unghie natalizie rosso e oro in cui questi due colori coesistano in un’unica manicure, ma sono tante le varianti sul tema con cui potersi sbizzarrire per evitare di essere scontate. Per unghie natalizie dorate semplici, per esempio, consigliamo di far cadere una pioggia di glitter oro su una classica manicure rossa, puntando a ricreare un effetto sfumato raffinato e di grande impatto.

I glitter dorati sulle unghie possono essere applicati su tutta l’unghia oppure solamente su una o due unghie per mano, solitamente concentrandosi sulle estremità delle unghie o – a seconda dei gusti – nei pressi dell’area delle cuticole per una manicure più originale.

Unghie natalizie particolari

Se si desidera sfoggiare delle unghie di Natale particolari e originali, consigliamo di impreziosire con dei brillantini oro una nail art a tema Natale. Il nostro suggerimento è di accostare il glam dei glitter dorati al mood classico e tradizionale della nail art con fiocchi di neve.

Un’altra nail art di Natale molto stilosa e originale prevede una variazione sul tema french, con la divisione delle unghie in due parti: una da colorare con lo smalto rosso, l’altra da impreziosire con glitter dorati. Eventualmente, è possibile anche applicare dei piccoli strass per conferire un ulteriore tocco di luce.

Le unghie natalizie nere e oro

Le unghie natalizie nere sono di grande tendenza, ancor di più se illuminate da glitter dorati o applicazioni preziose color oro. Il nostro consiglio è di stendere i brillantini su tutte le unghie oppure di alternare le unghie con i glitter a quelle colorate semplicemente di nero.

Le unghie di Natale con french manicure sono un evergreen, anche nella loro variante in oro e nero. In questo caso l’oro sostituisce il bianco gesso e decora le estremità delle unghie.

Al nero e oro, passepartout di eleganza, nella nail art di Natale si può affiancare anche il bianco, per ottenere delle unghie natalizie dorate con smalto nero e bianco, ulteriormente valorizzate dalla presenza di un disegno a tema.

Le unghie natalizie bianche e oro

Le unghie natalizie bianche sono le preferite dalle amanti dello stile minimal chic. Perché non renderle più glam con un tocco dorato? Tante le possibilità di scelta per una manicure in bianco e oro elegante e ricercata, tra cui questa nail art con unghie dalla forma squadrata che prevede l’applicazione di smalto oro glitter e bianco glitter per un autentico tripudio di luce.

Se non si ha particolare dimestichezza con gli strumenti da nail art è possibile semplicemente divertirsi con una manicure fai da te e l’applicazione di uno smalto bianco, da stendere su tutte le unghie, e glitter dorati da applicare su una o più unghie simulando diversi effetti visivi.

Grafismi e disegni rendono le unghie natalizie originali e non banali. Opta per questo genere di manicure con unghie di Natale bianche e oro che si rivela essere una vera e propria opera d’arte beauty!

Decorazioni oro per le unghie natalizie

Ovviamente, i colori da poter abbinare all’oro sono tantissimi e trascendono dalla palette cromatica più comunemente legata all’immaginario natalizio. Le unghie viola e oro per Natale sono un ottimo esempio di glamour e di originalità.

Anche le unghie rosa si sposano bene ai bagliori luminosi dell’oro. Per una manicure bon ton e dal gusto chic, consigliamo unghie natalizie dorate su base rosa antico o rosa baby, a seconda dei propri gusti.

Il verde è un colore che, invece, è più affine al periodo natalizio. Le unghie natalizie dorate e verdi rappresentano un’ottima alternativa alle classiche nail art nei toni del rosso e dell’oro.

Per una nail art gel per Natale di tendenza, suggeriamo di abbinare ai glitter lo smalto nude o color sabbia. Il tocco in più? Il finish opaco, molto stiloso.

Le decorazioni natalizie per le unghie fai da te

Se invece cercate un look più giocoso per la vostra manicure di Natale, potete prendere spunto dalle idee di unghie natalizie fai da te che abbiamo raccolto in una divertente galleria di immagini. Con un pizzico di impegno riuscirete a creare dei disegni dal respiro natalizio in casa.