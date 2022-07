Come avere mani e piedi sempre al top in estate

La cura di mani e piedi in estate? Fondamentale: anche perché la moda di quest’anno invita a prediligere tinte vivaci anche per smalti colorati ed unghie gel. Le ultime tendenze, poi, eleggendo sandali bassi e alti tra gli indiscussi must-have modaioli del periodo obbligano quasi ad una pedicure impeccabile. Ma come fare in vista delle vacanze al mare, quando l’estetista di fiducia non risulta reperibile? Ecco perché vogliamo spiegarti quali sono le attenzioni essenziali da prestare a mani e piedi, anche nell’eventualità di una festa improvvisata o di un appuntamento dell’ultimo minuto.



Riuscire a sfoggiare un aspetto curato non è affatto difficile né richiede particolari abilità, fatta eccezione di doti preziose quali pazienza e precisione. Ripercorriamone insieme i passaggi fondamentali:

Foto Credits | Pinterest

1. Parola d’ordine: esfoliazione

Proprio come per qualsiasi altra parte del corpo, anche i piedi necessitano di essere sottoposti a regolari scrub che possano contribuire al turnover cellulare e ad eliminare eventuali callosità. Scrub, gommage o peeling poco importa, è sufficiente che si mantenga una certa costanza e si abbini il trattamento ad un pediluvio, in modo da ammorbidire la cute e facilitare il tutto.

I benefici non saranno prettamente estetici, ma anche sensibilmente percettibili: concedersene uno aiuterà ad alleviare l’orribile sensazione di piedi gonfi e dolenti!

2. Idratazione? Intensiva!

Il passo subito successivo sarà quello di restituire il giusto livello di idratazione alla pelle: sia mani che piedi hanno bisogno di essere coccolati con ricche creme idratanti specifiche (le migliori creme mani le trovi qui). Nel caso dei secondi l’applicazione è da preferire a cute appena umida, quando è maggiormente ricettiva. Meglio poi prestare particolare attenzione a zone quali talloni e dita dei piedi.

3. Occhio alle cuticole

Una volta eseguiti i passaggi precedenti, questo sarà solo un gioco da ragazzi. Prima di procedere a dare colore alle unghie, il ruolo fondamentale lo giocheranno le cuticole: se è preferibile evitare di tagliarle qualora inesperte, risulta doveroso quantomeno premerle indietro tramite apposito spingicuticole o bastoncino d’arancio.

Quello che potrebbe sembrare un futile dettaglio, determinerà ordine e pulizia di manicure o pedicure, garantendo che il gel oppure lo smalto di turno attecchiscano e durino di più.

4. Via di colore!

Per regolare le unghie si predilige l’uso della lima che, se usata sempre nello stesso verso, non ne danneggerà la salute. A questo punto, tra unghie gel e smalto c’è solo l’imbarazzo della scelta. Il look più caldo dell’estate è sicuramente quello della Skittles manicure, ma anche French colorato e Milk-bath Nails si sposano perfettamente all’abbronzatura. Basta saper scegliere!