Sandali bassi eleganti e senza tacco: i modelli più belli

Tra tante proposte di sandali per l’estate di tutte le maggiori case di moda, i sandali bassi più belli segnano le collezioni di piccoli e grandi marchi di moda più attenti ai trend di stagione, scarpe eleganti e senza tacco pensate per completare con stile diversi tipi di outfit. Nelle nuove collezioni troviamo creazioni fashion e femminili per ogni esigenza, dai più classici sandali bassi neri e bianchi ai modelli con borchie, dai sandali bassi gioiello perfetti per le cerimonie ai sandali bassi in pelle in nuances tenui o pastello. Scopriamo quali sono i modelli di sandali flat da non perdere.

Sandali bassi, a chi stanno bene

Se vi state chiedendo a chi stanno bene i sandali bassi, sappiate che queste calzature possono valorizzare fisici diversi, da quelli più magri e lineari alle corporature più morbide.

I sandali bassi possono essere indossati anche dalle donne basse, basta abbinarli a capi corti che lascino in vista le caviglie e in generale le gambe, però sono sconsigliati se si hanno caviglie gonfie: in questo caso preferite alle forme con cinturino quelle infradito senza listini che avvolgono e sottolineano la forma della caviglia.

Sandali bassi eleganti: i modelli neri, gioiello e non solo

Se state cercando sandali bassi eleganti, ricordate che i modelli neri sono i più facili da abbinare con tutto. Nella collezione Loriblu troverete sandali bassi neri nelle forme infradito con inserti preziosi sulle fasce, mentre Gianvito Rossi premia sandali neri con cinturino e tacco di un solo cm.

A chi preferisce i sandali bassi bianchi si rivolgono brand come Albano pronti a realizzare anche sandali bassi da sposa in pellami pregiati con applicazioni gioiello. Incantevoli le varianti di Balenciaga abbellite da micro borchie e quelle di Luciano Barachini in pelle vera.

Nel campo dei sandali bassi gioiello, i più raffinati, si muovono tantissimi brand, da Gedebe che propone infradito e forme open-toe in colorazioni per tutti i gusti, a Renè Caovilla che premia sandali bassi argento più sofisticati, da Sergio Rossi a Miu Miu che pensa anche forme in stile ciabattina più casual.

Sandali bassi alla schiava: i più belli

I sandali bassi alla schiava sono un trend ricorrente durante la stagione calda, cuore di tutte le collezioni più belle. Tanti i sandali bassi online nei principali siti di e-shop come Amazon e Zalando, dai modelli dallo stile etnico di Les Tropeziennes con fasce in pelle e pom pom multicolor su ogni listino alle varianti con perline coloratissime di Cosmoparis.

Tinta unita per i sandali alla schiava neri di Rag and Bon, per i modelli con borchie di Valentino e le versioni in suede con frange di Chloè.

Sandali bassi in pelle, le novità da non perdere

I sandali bassi in pelle più belli sono quelli in sfumature di marrone, un classico per l’estate: Isabel Marant propone creazioni infradito con fasce intrecciate sul collo del piede, Sam Edelman varianti con fascia in stile foulard alla caviglia, Geox versioni più essenziali nello stile.

Da non perdere i sandali in pelle laminata di Jimmy Choo e le varianti in pelle blu o in altre tinte pastello di Armani, mentre Alviero Martini Prima Classe applica ai suoi articoli la celebre stampa geografica.