Come ci si veste in spiaggia per essere eleganti: trucchi e consigli

I consigli di stile per essere eleganti anche in spiaggia e in riva al mare. Scegli l’outfit giusto per un look perfetto!

Look eleganti durante le serate importanti o appuntamenti di lavoro formali, è possibile essere chic anche in spiaggia? La risposta è assolutamente positiva e noi abbiamo raccolto per te i migliori consigli di stile sui migliori look da spiaggia per l’estate 2025!

Basta davvero poco per sfoggiare un look femminile e sofisticato, hai mai pensato a quanto possa fare la differenza la scelta del costume? E quali sono le scarpe più belle da indossare in spiaggia? Ecco i 5 consigli che ti aiuteranno nella scelta del look finale!

Look spiaggia per l’estate 2025: i consigli di stile per essere eleganti anche al mare!

Desideri sfoggiare un look elegante in spiaggia ma non sai da dove iniziare? I 5 consigli che trovi qui sotto ti torneranno molto utili per la realizzazione del tuo outfit, partendo dalla scelta del costume fino ad arrivare alla selezione degli accessori da indossare per l’occasione.

Se dopo una giornata al mare ti fermerai in spiaggia per un aperitivo, ti ritroverai con un look da sera perfetto per la spiaggia, solo se avrai seguito alla lettera i nostri consigli!

Anche in riva al mare è possibile essere chic e cool con le giuste accortezze… ecco quali!

Scegli un costume di tendenza che valorizzi la tua body shape

La scelta del costume per valorizzare la body shape potrebbe fare la differenza. Opta per un costume di tendenza, in modo da essere anche alla moda, e punta ai brand più ricercati e originali con proposte differenti che richiamano dettagli in paillettes e gioielli.

I bikini monospalla sono molto belli da sfoggiare in spiaggia, così come i costumi interi a tinta unita o in total black. Trova il costume che più si avvicina al tuo stile e indossalo per l’occasione! A tinta unita, colorato o con fantasie diverse, solo dopo aver scelto il costume potrai procedere con i prossimi step.

Accessori: less is more

Catenine al collo, bracciali, anelli e chi più ne ha più ne metta: no, non riempirti di gioielli al mare convinta di risultare più elegante solo in questo modo. Ricorda che less is more: opta per uno stile minimal e vedrai che il look risulterà elegante e anche trendy.

Piuttosto scegli un paio di occhiali da sole che si sposano perfettamente al tuo viso, di una tonalità chiara o in total black con dettagli particolari. Non dimenticare di indossare degli orecchini: scegli i cerchi di una dimensione media o un modello con pendente dalla nuance accesa, come il turchese o il verde chiaro!

Vestito o shorts: quando indossarli

Cosa indossare al mare per essere eleganti? In realtà anche gli shorts andrebbero benissimo, purché siano di una nuance chiara e a vita alta. Evitate i pantaloncini sportivi o con fantasie vivaci, altrimenti il tocco elegante andrà completamente perso. Anche un pantaloncino con cintura e fiocco e una fantasia in stile bohémien può tornare molto utile per l’occasione!

Altrimenti, se vuoi escludere lo shorts dal tuo outfit, opta per un vestitino leggerlo, fresco e total white. Un abito lungo dona eleganza e raffinatezza anche se indossato in spiaggia, anzi arricchitelo con un sandalo basso e il risultato sarà meraviglioso.

In spiaggia con il kimono

Sempre più di moda il kimono tra le ragazze di tutte le età. I brand propongono modelli di ogni tipo, dal più semplice al più elaborato, dal total white alle fantasie più colorate e vivaci. Sicuramente il kimono in versione bianca, se ricamato, trasforma un look semplice da spiaggia in un outfit elegante e raffinato.

Una borsa di paglia e il gioco è fatto

Non la classica borsa, ma la versione in paglia se mini ti donerà un look elegante da sfoggiare in spiaggia con le amiche o il tuo partner. Tra i modelli di tendenza delle borse di paglia spiccano la tote bag, il secchiello e il formato clutch. Quest’ultimo è perfetto per completare il tuo look!