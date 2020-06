È tempo di estate, di mare e di comprare un costume da bagno per le nostre giornate in spiaggia. Le tendenze quest’anno sono tantissime, si va dai due pezzi in tessuti lurex ai costumi in colori pastello, dalle rusches naive ai costumi interi in stile sporty, dagli slip a vita alta agli sgambati anni ’90. Qual è quello che ci sta meglio? Sono tutti belli! La scelta c’è, insomma, quindi non ci resta che optare per i modelli migliori per le nostre forme. Ecco qualche consiglio su come mettere in risalto i punti di forza scegliendo il costume adatto. Scopri la guida completa su quale costume scegliere!

Il costume da scegliere in base al décolleté: cosa indossare e cosa non

Che abbiate il seno grande o il seno piccolo non c’è da preoccuparsi: i trucchi per trarre il meglio dai vostri costumi da bagno di tendenza sono tanti e noi ve ne suggeriamo qualcuno qui di seguito! Fatti apposta per chi ha un seno che entra dentro una coppa di champagne!

Seno piccolo

Ecco cosa fare e non fare se avete il seno piccolo: il trucco è creare illusioni ottiche che amplino il petto ed evitare spalline e coppe troppo larghe che rischierebbero si sembrare “vuote”. Quindi sì ai laccetti e ai modelli a triangolo, preferibilmente spostati un po’ verso l’esterno per allargare la scollatura.

Foto ÔNNE Swimwear

Sì anche a ruches, imbottiture discrete e top con applicazioni e stampe particolari che creano volume. Da evitare le spalline larghe, invece, che rischierebbero di appiattire ancora di più il seno, facendolo sembrare proporzionalmente più piccolo di quanto non sia già.

Foto Calzedonia

Seno grande

E se avete il seno grande, i nostri suggerimenti sono uguali e contrari. Ai laccetti dei top a triangolo preferite le spalline larghe o lo scollo all’americana, più stabile e contenitivo, evitate stampe particolarmente complesse e prediligete colori scuri.

Foto Calzedonia

Le ruches e i volants creerebbero ancora più volume, proprio quello che vogliamo evitare! Se vi piacciono i costumi interi, poi, optate per modelli incrociati o tagliati sotto al seno così da allungare il busto, evitate invece quelli troppo sportivi: appiattirebbero il seno senza allo stesso tempo supportarlo adeguatamente.

Foto H&M

Il lato B vi preoccupa? Da oggi non più!

Negli ultimi anni la tendenza ad accettare anche forme e tipi fisici che si discostano dai canoni estetici più tradizionali si sta diffondendo sempre di più, e per fortuna! Se però continuate ad avere qualche incertezza sul vostro lato B troppo piatto o troppo abbondante, ecco quali sono le scelte migliori da compiere in fatto di costumi.

Troppo piatto?

Passiamo ai consigli su come mettere in risalto un lato B non troppo pronunciato e su come trattare un fondoschiena abbondante. Come per i top, il discorso su ruches, applicazioni e volants rimare lo stesso: ottime per chi vuole aggiungere volume, pessime per chi vuole ottenere l’effetto opposto.

Foto H&M

I modelli sgambatissimi in stile Baywatch corrono in soccorso dei “sederi piatti”, al contrario di quelli sportivi o maschili che invece assicurano il risultato contrario.

Foto Bikini Lovers

Troppo abbondante? No problem!

Foto Calvin Klein

Per chi vuole gestire un lato B troppo pronunciato basterà scegliere modelli fascianti e non troppo striminziti ed evitare fantasie e colori troppo esuberanti. Uno slip a vita alta in colori scuri ricorda i costumi da bagno vintage delle donne più formose della metà del secolo scorso e può essere quindi una buona scelta. Evitate invece una sgambatura troppo alta e gli slip a brasiliana o coi laccetti: in quel modo andreste a mettere in mostra proprio l’elemento che invece speravate di camuffare.

Addome pronunciato e fianchi morbidi

È l’ora di fare i conti con le maniglie dell’amore e con la pancia non piatta, o forse è solo tempo di nasconderle un po’.

Il nostro consiglio è quello di scegliere modelli di qualità particolarmente performanti e contenitivi e, per una volta, lasciar perdere la quantità. I costumi interi con drappeggi aiutano a dare l’impressione che il volume dipenda dall’abbondanza di tessuto e noi dai tanto disprezzati rotolini che ci sono sotto.

Foto Bonprix

Le culotte da pin up sono perfette per nascondere i fianchi morbidi e sono anche di tendenza se abbinate a top a balconcino e strutturati. Evitate i modelli con fiocchi, lacci e applicazioni posizionati sull’addome e lasciate stare anche quelli provvisti di lacci da intrecciare sulla pancia.

Sebbene siano molto sensuali per adornare un ventre piatto, in assenza di un fisico super tonico, triste ma vero, si rischia l’effetto “insaccato”.

Foto Asos

Rotolini sulla schiena: cosa scegliere

Foto Asos

I rotolini, purtroppo, non si fermano solo all’addome, a volte capita di averne qualcuno sulla schiena. Non c’è problema: basterà optare per costumi da bagno interi poco scollati sulla schiena o a crop top. Da evitare, invece, lacci troppo sottili e modelli troppo succinti, coi quali si rischierebbe di mettere ancora più in risalto le imperfezioni della schiena.

Foto H&M

Punto vita poco definito

Foto Bikini Lovers

I lacci sono invece ottimi alleati nel caso si voglia mettere in risalto un punto vita che è solitamente poco definito.

In alternativa si otterrà lo stesso effetto con slip a vita alta o costumi interi stretti in vita da fiocchi, cinture o cuciture all’altezza dell’ombelico. Procuratevi un costume scuro con bande laterali chiare a contrasto: sfinerete sicuramente il punto vita e l’intera figura!

Foto Bikini Lovers

