Milk-bath Nails: la tendenza unghie ideale (anche) per le spose

Posizionate sul versante diametralmente opposto a quello occupato da tendenze unghie stravaganti ed eccentriche -quali possono essere ad esempio quelle che fanno parte del trend Nailscape– troviamo alternative ben più sobrie ed eleganti, che, oltre a matchare perfettamente con l’abbronzatura estiva, si prestano anche ad essere le predilette per quanto concerne il romantico look delle unghie da sposa.

In testa alla Top List delle manicure favorite per l’estate 2022 troviamo, infatti, loro: le Milk-bath Nails sono per eccellenza il nuovo nude. Facenti parte della categoria Minimal Nail Art esse si mostrano raffinate, eleganti e delicate, la scelta ideale per chi non ama in particolar modo uno stile eccessivamente estroso.

La caratteristica principale della tendenza è senza ombra di dubbio il tono lattiginoso e soft da dare all’unghia, completo di un top coat dal finish extra luminoso al fine di accentuarne l’effetto specchio. Una sorta di “bagno nel latte” a primo impatto, davvero très chic!

Complice la sua allure sofisticata, la tendenza è già nel cuore di numerose celebrities: la prima foto, non a caso, raffigura le mani della nostra amata Elodie, mentre Elle Fanning e Bella Hadid hanno deciso di affidarsi ad essa per ultimare le loro mise al Festival di Cannes. Vediamo dunque come ottenere le Milky-bath Nails comodamente da casa!

FABY NATURE ARIA: smalti dalle nuances femminili e romantiche

Foto FABY

Gli smalti di FABY offrono una linea dalle nuances chic e terribilmente femminili, nonché estremamente performanti, pensate appositamente per andare a completare il trucco da sposa.

Foto FABY

Il risultato è davvero tenue ed aggraziato, ma pieno ed uniforme. Insomma, una volta capito come mettere lo smalto e farlo durare, il successone sarà più che garantito.

Foto FABY

PUPA VAMP! Smalto profumato effetto gel

Una validissima alternativa è infine quella costituita dagli smalti profumati di PUPA. La dicitura postane al di sopra indica “effetto gel”, e nulla fu più vero: la particolare texture permette di ottenere una sorta di plumping sulla superficie ungueale, la quale appare tridimensionale e dalla brillantezza estrema. Il finish, infatti, è già di per sé ultra lucido ed inoltre notevolmente resistente alle sbeccature. Il profumo, poi, si rivela quando lo smalto è asciutto e si mantiene a lungo.