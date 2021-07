Festival di Cannes 2021: i beauty look più belli

Si è concluso sabato la 74esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, che ha visto trionfare il film Titane della registra francese Julia Ducournau. Come sempre, sulla Croisette le dive ci hanno fatto sognare non solo con abiti meravigliosi, ma anche con beauty look splendidi.

A dominare sono stati i tagli corti e medi e i make-up luminosi ma d’impatto, con sprazzi di colore anche sugli occhi delle over 50. Interessante la rivincita dei capelli bianchi, che non sono più un tabù anche per le bellissime del cinema.

I beauty look più belli del 74° Festival di Cannes

Tra capelli, make-up e allure, ecco i più belli, raffinati ed eleganti, assolutamente da prendere come ispirazione.

Andie MacDowell

L’attrice e modella americana Andie MacDowell è una delle tante star che ha scelto di non combattere il tempo che passa, ma di accoglierlo. A Cannes ha mostrato i suoi i celebri ricci non più castani, ma grigi, risultando elegantissima e chic.

Per quanto riguarda il makeup ha giocato con i colori: molto interessante il look occhi giocato su toni freddi e caldi intensi, dimostrando che il colore è per tutte le età e che non è obbligatorio puntare sul solito nude.

Renate Reinsve

L’attrice norvegese Renate Reinsve, che ha vinto il Prix d’interprétation féminine per Verdens verste menneske (The Worst Person in the World), ha sfoggiato un look fresco e chic, assolutamente glamour.

A una base leggera e luminosa è stato abbinato un rossetto color corallo, perfetto per i colori dell’attrice, che ha i capello di un bellissimo rosso ramato naturale. Il taglio è ovviamente un bob leggermente ondulato, l’hairstyle della stagione.

Sharon Stone

Sharon Stone ha portato sul Festival di Cannes un beauty look originale che ha esaltato non solo la sua bellezza, ma soprattutto la sua personalità: i capelli corti portati vaporosi sulla parte superiore sono l’ultimo trend in fatto di tagli.

L’attrice, letteralmente raggiante, lo porta un po’ spettinato, con sfumature di biondo diverso per renderlo più dinamico, risultando elegantissima e glamourous.

Rosamund Pike

Il bob precisissimo, liscio e tagliato pari, di Rosamund Pike ha un nome: evil bob, visto che a renderlo celebre è stato il suo terribile personaggio nel film I Care a Lot.

L’attrice britannica non l’ha più abbandonato e incornicia così il suo viso delicato per un interessante contrasto, esaltato da un make-up leggerissimo.

Marion Cotillard

Come sempre meravigliosa, Marion Cotillard anche durante questo Cannes si è mostrata divina grazie alla sua bellezza e al suo charme.

Per uno dei passaggi sulla Croisette ha scelto un abito in denim Chanel che richiamava il colore dei suoi occhi, incorniciati da uno smokey leggero, e una pettinatura retro ispirata agli anni ’40 davvero chic.

Adèle Exarchopoulos

Difficile trovare un’attrice più sensuale di Adele Exarchopoulos, affascinante e misteriosa. Sulla Croisette ha dapprima sfoggiato i suoi lunghissimi capelli castani, prima in un semi raccolto poi sciolti, salvo stupire durante la serata di sabato.

Per la cerimonia di chiusura del Festival di Cannes la giovane francese ha mostrato un beauty look inaspettato: make-up super sexy firmato Charlotte Tilbury e i capelli accorciati di netto, per un bob leggermente scalato.