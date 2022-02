Capelli raccolti, le tendenze più cool del 2022

Pratiche e super glamour, le acconciature per capelli lunghi raccolti sono il modo più immediato per mettere in mostra la propria chioma con stile anche in quei giorni che, più o meno diplomaticamente, definiamo “bad hair day“.

Le acconciature trend del momento rubate agli anni ’90

Avrete sicuramente notato come ultimamente proprio le celeb si siano date alla pazza gioia riesumando dei capelli raccolti in pieno stile nineties, come a voler gridare a gran voce questo pieno revival, caratterizzato dal ritorno di trend anni ’90 -alcuni più amati di altri bisogna ammettere-: Space buns, Spilky buns ma anche tagli scalati come il Mullet o lo Shag.

Insomma, si era presagito già da qualche tempo che questi sarebbero stati l’ispirazione principale per quanto riguarda le tendenze del 2022, tra accessori per capelli, jeans a vita bassa e streetwear da ghetto newyorkese, ma tutto ciò ora è pura realtà!

Adesso, dopo aver destato un po’ di curiosità, possiamo passare allo sbirciare insieme qualche look dai capelli raccolti celebrity-approved!

Capelli raccolti: le celeb che non riescono proprio a farne a meno

I capelli lunghi saranno pure una benedizione, ma spesso si fatica a portarli sciolti tutto il giorno! Lo sanno bene le nostre vip, che ricorrono volentieri ad acconciature semplici di tendenza raccolte quali trecce, messy bun o chignon con i loro tagli lunghi o tagli medi. Chi lo sa meglio, invece, è Bella Hadid: la supermodella è famosa anche per il suo coraggio nello sperimentare.

Che sia una coda di cavallo o qualsiasi altra pettinatura on trend, esse sono spesso accompagnate dai “tendrils”, alias quei due ciuffetti laterali tirati fuori ad arte i quali addolciscono i tratti del volto e danno un tocco chic ma sbarazzino al tempo stesso. Ciuffi che possono diventare vivaci Baby braids, entrambi dalla texture extra laccata ad effetto bagnato. Degna alternativa? Una bella frangia, la quale gode al momento dell’amore universale.

Da sempre estimatrice per eccellenza della coda alta e tirata (ma tavolta anche della coda bassa) anche la bella Ariana Grande ama alternare tendrils a micro baby braids.

Tra le VIP amanti delle acconciature raccolte e di tali tendenze ritroviamo anche la popstar britannica Dua Lipa e la modella (nonché moglie di Justin Bieber) Hailey Baldwin, le quali hanno iniziato il 2022 sfoggiando questi look non solo nei loro selfie su Instagram, ma anche per campagne fotografiche e show!