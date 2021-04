Se pensate che per avere un hairstyle ordinato, che riesca a mettere in risalto il viso e il make up, si debbano passare necessariamente ore sedute tra le mani di un acconciatore, sappiate che non è così! Ci sono tante acconciature semplici da realizzare da sole e, con l’aiuto di foto e tutorial, il compito diventerà ancora più facile!

Foto Pexels | Maria Orlova

Dai capelli semi-raccolti ad acconciature semplici per capelli lunghi, dalle code, ai messy bun agli intrecci c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Scopriamo insieme come realizzare tante acconciature semplici selezionate appositamente per voi con i nostri consigli.

Foto Pexels | Konstantin Mishchenko

Acconciature fai da te: le più semplici

Per una serata importante o semplicemente per vedersi diverse, si possono realizzare delle acconciature semplici fai da te in grado di adattarsi a qualsiasi tipologia di chioma. Ne abbiamo selezionate alcune tra le più interessanti, facendo attenzione che siano di facile realizzazione. Si spazia dalle pettinature per capelli corti alle acconciature semplici per capelli lunghi, raccolti o semi-raccolti, da adottare in vista di un’occasione speciale. Tutto sta nel saper scegliere quella che più fa per voi e dare libero sfogo alla fantasia!

Foto Pexels | Engin Akyurt

Acconciature semplici e veloci per tutti i tipi di capelli

Esistono acconciature davvero facilissime per tutte le lunghezze, dai tagli corti ai lunghi. Se i vostri capelli, ad esempio, proprio non ne vogliono sapere di stare in ordine, provate a sistemarli in una coda bassa, abbellita e impreziosita da una fascia colorata o da un elegante foulard. Questa acconciatura è adatta anche alle donne mature e sarà perfetta per l’ufficio.

Foto Pexels | Cottonbro

Se siete in vena di un’acconciatura più giovanile e grintosa realizzate, invece, un messy bun: le celebrity lo hanno sdoganato già da qualche tempo e non c’è niente di più comodo e di tendenza! Raccogliete i capelli in cima alla testa e fermateli con un accessorio a scelta, in più non dimenticate di lasciare il tutto un po’ “spettinato”, con ciocche che vanno da tutte le parti!

Foto Pexels | Daria Shevtsova

Vi piacciono gli anni ’80? L’acconciatura per eccellenza di quei tempi è tornata di moda: il mullet! Prendete ispirazione da Miley Cyrus, che sembra proprio non voler rinunciare a questo taglio di tendenza.

Foto Getty Images | Kevin Mazur

Le pettinature per capelli lunghi raccolti più belle

Una delle acconciature semplici per capelli lunghi più rapida da realizzare è la seguente: legate i vostri capelli lunghi in una treccia morbida e arrotolateli poi su se stessi andando a formare uno chignon, assecondando la tendenza sempre più diffusa dello chignon spettinato. Sono tante, in realtà, le possibilità di scelta in termini di pettinature raccolte per capelli lunghi: lo chignon, infatti, si presta a tantissime varianti, così come le trecce – che siano esse doppie o che si tratti di una treccia singola non ha importanza.

Foto Pexels | Cottonbro

Si tratta in ogni caso di idee per acconciature semplici e di grande impatto visivo, perfette sia per rendere più prezioso il proprio look di tutti i giorni che per apparire al meglio in vista di un’occasione speciale.

Foto Pexels | Vasily Skuratov

Anche le code di cavallo rientrano tra le acconciature facili da poter fare da soli: fatela bassa e rigiratela su se stessa per un’acconciatura semplice e raffinata oppure ispiratevi agli anni 2000 per delle codine alte super giovanili!

Foto Pexels | Konstantin Mishchenko

Le acconciature più facili per i capelli medi

Ovviamente, non mancano neppure proposte in termini di acconciature per capelli medi raccolti o sciolti, da adottare a seconda dei gusti. È risaputo, infatti, che i tagli medi come il long bob e il carrè sono di grande tendenza: ma come acconciarli per sfoggiare un hairstyle alla moda? Prima di tutto, suggeriamo di provare il faux bob, ovvero di accorciare ulteriormente il proprio bob lungo simulando l’effetto di un caschetto corto e dal mood retrò. Occorrono solo lacca e forcine!

Foto Pexels | Samantha Kandinsky

In alternativa, è possibile optare per capelli semiraccolti semplici, sfoggiando un fermaglio gioiello o un accessorio per capelli particolare che sia in grado di fermare sulla parte posteriore della nuca le due ciocche laterali dei nostri capelli che normalmente incorniciano il viso.