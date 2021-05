Con l’arrivo del caldo sono tante le donne che decidono di accorciare il taglio di capelli e optare per un taglio medio. O addirittura di dare un taglio netto e provare un look corto in stile pixie. Dopo l’appuntamento dal parrucchiere, quindi, non resta che acconciare i propri capelli nel modo giusto e in base all’occasione. Ecco quindi qualche suggerimento sulle migliori acconciature per capelli medi e corti, veloci e semplici da realizzare!

Acconciature per capelli corti e molto corti

Tra i tagli corti più popolari del momento vi sono sicuramente i cosiddetti pixie, tagli irregolari e scalati, più o meno corti, che danno un’aria giovanile e sbarazzina anche alle donne più mature. Quando si hanno i capelli particolarmente corti, che quindi lasciano poco spazio alle acconciature, si può optare per look con fermagli gioiello o accessori per la testa particolari. Tra questi ad esempio foulard o fasce, perfetti per realizzare look estivi. Per le più audaci si può ricorrere anche a rasature laterali dal tocco punk o a colorazioni particolari come quelle in colori pastello.

La buona notizia, quando si hanno i capelli cortissimi, è che qualunque sbaglio potrà essere facilmente risolto o dimenticato! Quando i capelli sono corti ma non cortissimi, invece, si può decidere di acconciarli ad arte, arricchendoli con mini trecce, codini, righe laterali, al centro o oblique o pieghe dinamiche realizzate grazie all’aiuto di gel, cere o ferri per capelli.

Acconciature capelli medi semi raccolte

Le acconciature semi raccolte per capelli di media lunghezza sono particolarmente facili da realizzare e allo stesso tempo possono dare nuova vita al nostro look. Tra le acconciature più in voga del momento vi sono sicuramente quelle con trecce, da sfruttare per creare coroncine dal tocco naive intorno alla testa. Dalle trecce classiche a quelle a spina di pesce, saper acconciare i propri capelli di media lunghezza è solo questione di voglia e manualità.

Ecco un’idea giovanile e dal gusto anni ’90: dividete i capelli a metà e realizzate due trecce a partire dalla parte alta della testa e poi a scendere, lasciando sciolta una parte di capelli. Un’acconciatura perfetta per un concerto all’aria aperta o una serata sulla spiaggia! Tra le acconciature semi raccolte più veloci da realizzare vi sono poi gli half bun, cioè i cipollotti alti che lasciano libera una parte di capelli.

Acconciature raccolte

Veniamo ora alle acconciature raccolte per capelli di media lunghezza. Le regine di queste acconciature sono sicuramente le code di cavallo, mentre per alternative più chic i capostipiti sono gli chignon, bassi o alti che siano.

Anche i cipollotti sono un’alternativa particolarmente adatta ad acconciare i capelli di media lunghezza. Un esempio? Dividete i capelli in due parti realizzando dei cipollotti alti o nella parte bassa della nuca, lasciando qualche ciuffo dinamico libero a incorniciare il viso.

Una classica coda alta è perfetta da abbinare a look sportivi e casual, sia per chi ha la frangetta sia per chi preferisce incorniciare il volto con qualche ciocca di capelli in stile anni ’90. Bella Hadid, la regina del revival Nineties, ne sa sicuramente qualcosa!