Ricordate i look di stelle come Cameron Diaz e Gwyneth Paltrow negli anni ’90? Il bixie è stato il loro cavallo di battaglia in fatto di taglio corto, e i loro capelli tornano ora in tutto lo splendore di una scelta fresca e sbarazzina tra le migliori tendenze del nuovo anno…

Bixie: torna di moda il taglio corto delle star anni ’90

Il bixie unisce il classico bob al pixie cut e si piazza tra le tendenze beauty del 2022 da provare assolutamente! Torna di moda il taglio capelli corto di cui tante star, da Cameron Diaz a Gwyneth Paltrow, passando per Drew Barrymore e Winona Ryder, hanno fatto un vero e proprio simbolo del successo nei favolosi Nineties. E non vediamo l’ora di sfoggiarlo tra i look del nuovo anno, perfetto per l’estate ma anche per l’inverno!

Il look prende il nome dai due tagli che mixa, e si traduce in un effetto spettinato e super scalato che dona movimento e volume ai capelli…

La splendida Rowan Blanchard ha portato magistralmente sul red carpet questo taglio di capelli ibrido dal sapore anni ’90, riportandolo in testa alle tendenze più glam del momento!